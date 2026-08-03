Türkiye'nin zengin mutfağı bu kez de Ermenistan Meclisi'nde gündeme taşındı. Ermenistan Meclisi Başkanı Ruben Rubinyan, Türkiye ziyareti sırasında en çok beğendiği yemeği kürsüden açıkladı.

Dünya gastronomisinde adından sıkça söz ettiren Türk mutfağı bu kez Ermenistan'da gündeme geldi.

Son dönemde Başbakan Paşinyan'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları ile dikkat çeken Ermenistan'da bu sefer de Meclis Başkanı Ruben Rubinyan odak noktası oldu.

Ermenistan Meclisi'nde 'Adana kebap' sözleri! Kürsüde çarpıcı açıklama

Rubinyan, Meclis kürsüsünde yaptığı açıklama Türkiye ziyaretine ve tattığı Türk yemeklerine dair açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Meclisi'nde 'Adana kebap' sözleri! Kürsüde çarpıcı açıklama

"ADANA KEBAP ENFES"

Türkiye'yi ziyaret ettiği dönemde Türk mutfağından kebabı tattığını ifade eden Rubinyan, "Türkiye'de kebap yedim, Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes tadı vardı" ifadelerini kullandı.

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