İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus'un isteme töreni ünlü sanatçının evinde gerçekleştirildi. Tatlıses'in iş adamı Orkan Çömlekçi ile evlenen kızına taktığı altın sayısı dikkat çekti.

Taktığı altın sayısı gündem oldu! İbrahim Tatlıses'in manevi kızı evlendi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı. Sade bir atmosferde gerçekleşen törende Tatlıses, manevi kızını iş insanı Orkan Çömlekçi'ye verirken, mutluluğu yüzüne yansıdı.

Taktığı altın sayısı gündem oldu! İbrahim Tatlıses'in manevi kızının mutlu günü

Son dönemde sağlık durumu ve aile içi gelişmelerle gündeme gelen arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, bu kez mutlu bir olayla adından söz ettirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde gerçekleştirilen isteme töreninde Tatlıses, manevi kızı Didem Carus'u, Satır'da Dürüm işletmesinin sahiplerinden Orkan Çömlekçi'ye verdi.

Taktığı altın sayısı gündem oldu! İbrahim Tatlıses'in manevi kızının mutlu günü

Aile yakınları ve davetlilerin katıldığı törende geleneksel kız isteme merasimi gerçekleştirilirken, samimi anlar yaşandı. Manevi kızının mutluluğuna ortak olan Tatlıses'in oldukça duygulandığı görüldü.

Taktığı altın sayısı gündem oldu! İbrahim Tatlıses'in manevi kızının mutlu günü

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN 35 yıl sonra gerçekleşen Cengiz Kurtoğlu hayali! Görünce inanamadı

BEŞİ BİR YERDE TAKTI!

Tatlıses'in bu özel günde manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın takı hediye ettiği öğrenildi. İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek çiftin mutluluğunu kutladı. Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan tören, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Çiftin düğününün ise eylül ayında yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Taktığı altın sayısı gündem oldu! İbrahim Tatlıses'in manevi kızının mutlu günü

Haberle İlgili Daha Fazlası