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Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme sahibi, yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle kendisine kesilen 839 bin liralık cezaya isyan ederek şoke eden bir eyleme imza attı. Personel maaşını ödeyemediğini belirten Burhan Doğan, otomobille getirdiği ses sistemlerini belediye binası önüne atıp üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Belediye görevlilerinin yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdüğü alevler kısa süreli paniğe neden olurken, "Sorun olan şeyi çözdük, aldık ateşe verdik, herkes rahatlasın" diyen işletmeci polis ekiplerince karakola götürüldü. Manavgat Belediyesi ise olayın kamu güvenliğini tehlikeye attığını, daha önce 232 bin lira ceza kesilen ve CİMER dahil birçok yere defalarca şikayet edilen işletmenin aynı kural ihlalini 3 yıl içinde ikinci kez tekrarladığı için mevzuat gereği 839 bin 18 TL cezaya çarptırıldığını açıkladı. Olayla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatıldı.

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