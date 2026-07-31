MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay yerine ilk ulaşan kişilerin eve komşuda bulunan yedek anahtarla girdiği belirlenirken, Kaşıkçı'nın bulunduğu pozisyon ve kilitli cep telefonundaki çok sayıda cevapsız çağrı dikkat çekti.

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, adli tıp uzmanlarının ve olay yeri inceleme ekiplerinin tespitleri doğrultusunda yeni bulgular elde edildi.

Yedek anahtar, ölüm morlukları ve kilitli telefon: Eren Kaşıkçı dosyasında yeni ayrıntılar…

ÖLÜM MORLUKLARI KRİTİK DETAYI ORTAYA ÇIKARDI

Gazeteci Doğancan Cesur'un, Emrullah Erdinç'in YouTube kanalında aktardığı bilgilere göre, Kaşıkçı'nın bedenindeki ölüm morlukları incelendi. Yapılan değerlendirmede, ölümün yaklaşık 10 ila 15 saat önce gerçekleştiği belirlendi. Söz konusu zaman tespiti, olayın yaşandığı zaman aralığının netleşmesinde önemli rol oynadı.

Yedek anahtar, ölüm morlukları ve kilitli telefon: Eren Kaşıkçı dosyasında yeni ayrıntılar…

EVE KOMŞUDAKİ YEDEK ANAHTARLA GİRİLMİŞ

Olay günü en çok merak edilen konulardan biri olan kilitli eve nasıl girildiği de açıklığa kavuştu. Kaşıkçı'ya ulaşamayan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu’nun, dairenin yedek anahtarını komşudan alarak 3-4 kişilik bir grupla eve girdiği öğrenildi. Eve giren kişilerin ilk anda durumu fark etmediği, ancak yatak odasına geçtiklerinde Kaşıkçı'yı yatağında hareketsiz şekilde, bir elini komodine doğru uzatmış halde bulduğu belirtildi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım talebinde bulunuldu.

Yedek anahtar, ölüm morlukları ve kilitli telefon: Eren Kaşıkçı dosyasında yeni ayrıntılar…

EŞİ İLE İLETİŞİME GEÇTİLER

İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemeleri sırasında Kaşıkçı'nın cep telefonunu da delil olarak değerlendirdi. Şifreyle korunan telefonun ekranında 20 ila 30 arasında cevapsız çağrı bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Kaşıkçı'nın eşi Ecem ile iletişime geçti.

Telefon şifresini bildiğini belirten Ecem'in yardımıyla, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde cihazın kilidi açıldı. İlk incelemede, eşi, kız arkadaşı ve yakın çevresindeki çok sayıda kişinin saatler boyunca Kaşıkçı'ya ulaşmaya çalıştığı belirlendi ve bu bilgiler tutanak altına alındı.

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