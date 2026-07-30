Gazetemize konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cahid Şenel, Türkçe ile diğer milletlerle gönül köprüsü kurmak istediklerini söyledi. Şenel, Türkçenin hâlihazırda 20 ülkede seçmeli ders olduğunu, bunlara yakında İngiltere’nin de dâhil olacağını kaydetti.

ürkçeye ve Türk kültürüne olan rağbet her geçen gün artıyor. Diziler çok konuşulsa da devlet kurumlarının ciddi çabaları var... Bu çerçevede öne çıkan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe öğrettiği 50 ülkeden 250’ye yakın öğrenciyi Türkiye’nin 13 şehrinde ağırladı. Öğrenciler, “2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları” programı çerçevesinde bir ay boyunca Türkçeyi derinlemesine öğrenip Türk kültürünü ve sanatlarını da yakından tanıma fırsatı buldu. Faaliyetin kapanış programı ise önceki gece İstanbul’da vapur gezisiyle yapıldı.

Dünya ‘Tercihim Türkçe’ diyor! 20 ülkede seçmeli ders oldu

GÖNÜLLERE GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Burada Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cahid Şenel, “Öğrencilerimize bir ay boyunca yoğunlaştırılmış dil kursu verdik. Tabii, derdimiz sadece Türkçe öğretmek değil. Biz gönüllere girmeye çalışıyoruz. Dünyada Türkiye’yi seven insanların sayısını artırmak istiyoruz. Bu yüzden öğrenciler atölyelere de katıldılar. Mesela bir bakır atölyesinde ustayla beraber çalıştılar” dedi.

72 ÜLKEDE 94 MERKEZ

Yunus Emre Enstitüsü’nün toplamda 72 ülkedeki 94 merkezde dil eğitimi verdiğini kaydeden Şenel “Uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere dil kursuna katılan öğrencilerimizin sayısı hâlihazırda 20 bini aşmış durumda. Bosna Hersek, İran ve Mısır ise Türkçe öğrenimine rağbetin her zaman yüksek olduğu ülkeler” diye konuştu. Yürüttükleri “Tercihim Türkçe” projesiyle farklı ülkelerdeki okullarda seçmeli ders olarak Türkçenin okutulmasını sağladıklarını kaydeden Şenel şöyle konuştu: Biz dilimizi sadece enstitü çatısı altında öğretmiyoruz. Çeşitli ülkelerdeki okullarla da bire bir anlaşmalar yaparak Türkçe dersleri veriyoruz. Öğrenciler 20 ülkede Türkçeyi seçmeli dil dersi olarak alabiliyorlar. Bir aksilik olmazsa yakında İngiltere’de bir ilkokulda da Türkçe seçmeli ders olacak.

Dünya ‘Tercihim Türkçe’ diyor! 20 ülkede seçmeli ders oldu

"TÜRKÇEYİ OKULDA ÖĞRENDİM"

Kapanış gecesinde sorularımızı cevaplayan Bosnalı öğrenci Hana Balavac, okullardaki seçmeli ders sayesinde Türkçe öğrendiğini, dizilerle Türkçeye aşina olduğunu söyledi. Bosnalı Hana, bir ay boyunca Kastamonu’da kaldığını, şehri çok beğendiğini ifade etti. Tokat’ta kalan Nijeryalı İbrahim ise şehri ve yemeklerini çok sevdiğini dile getirdi.

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