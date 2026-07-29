MasterChef Türkiye 2021 sezonunun birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz belirlenemezken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

MasterChef Türkiye programının 2021 yılı şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu! Şüpheli ölümle ilgili soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'ın aktardığına göre, Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu! Şüpheli ölümle ilgili soruşturma

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'deki disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla tanınan evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev aldı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu! Şüpheli ölümle ilgili soruşturma

Daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik yaptı. 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluğun ardından İstanbul'a geri dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli restoranını işleterek gastronomi alanında kariyerine devam ediyordu.

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