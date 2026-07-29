Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim oturumuna ilişkin başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Kamuda memur olmayı hedefleyen adaylar, başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sonuç takvimini araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin takvimi yayımladı. Başvuru sürecinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi, sınav gününü ve sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları, 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 15 Eylül'de başlayacak ve 16 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek. Geç başvuru işlemleri yalnızca ÖSYM tarafından belirtilen tarihte yapılabilecek. Başvuru ücretine ilişkin bilgiler ise başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından netleşecek.

2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim (lise) oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumuna, lise veya dengi okul mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar başvurabilecek. Sınavdan alınacak puanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının lise düzeyindeki personel alımlarında kullanılacak.

2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından merkezi yerleştirme ve kurumların yapacağı personel alımlarında KPSS puanları kullanılacak. Yerleştirme takvimi ve tercih işlemlerine ilişkin duyurular ise daha sonra ÖSYM ve ilgili kamu kurumları tarafından yayımlanacak.

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