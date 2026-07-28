Spot piyasada işlem gören 28 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 08:30 itibarıyla 6.160 TL’den güne başladı. Aynı saatte Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı da 6.160 TL’den gerçekleşti. Böylece yıllar sonra iki piyasa arasında fiyat makası kapandı. Orta Doğu’daki savaşın başında 1 gram altında fiyat makası 600 TL’ye kadar açılmıştı. Altına talep düşünce fiziki kıtlık da bitti. Böylece fiyatlar üzerindeki köpüğün alındığı belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl - Altın fiyatlarındaki sert hareketler 2026’da da en çok konuşulan konular arasında yer alırken; içeride ise spot piyasa ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı (makası) sıklıkla gündeme geldi.

Geçen yılı 5.963 TL’den tamamlayan spot gram altın fiyatı, bu yılın ocak ayında 7.812 TL ile rekor kırdı. Ardından düşüş trendine giren spot gram fiyatı, 28 Temmuz işlemlerinde TSİ 08:30 itibarıyla 6.160 TL’den fiyatladı.

Aynı saatlerde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da fiziki altın satışının 6.160 TL’den gerçekleşmesi dikkat çekti. Böylece altında yıllar sonra spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı kapandı.

1 GRAMDA 600 TL FARK!

Orta Doğu’daki savaşın başında fiziki gram altın satış fiyatı 8.150 TL’ye kadar yükselmiş, spot piyasa ile fiyat farkı yaklaşık %8,5 açılmıştı. 1 gram altında spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat makası ise bu dönemde 600 TL’ye kadar açılmıştı.

Çatışmalarla birlikte “yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz” denklemi sonradan devreye girince, altın fiyatları da baskı altında kalmaya başladı.

Gram altında bu da oldu! Talep dip yaptı, fiyat makası şaşırttı

ALTINA TALEP AZALDI

Bu süreçte Türk yatırımcısının altında olan ilgisinde de dikkat çeken düşüş yaşandı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen hane halkı beklenti anketinde, “yatırım tercihleri” sorusuna “altın alırım” diye cevap verenlerin oranı, şubatta %55,5 seviyesinde iken, temmuzda %40,3’e geriledi.

Son 1 aylık dönemde Bireysel Emeklilik Sisteminde altın fonlarından ise yaklaşık 20 milyar liralık para çıkışı gerçekleşti.

Gram altında bu da oldu! Talep dip yaptı, fiyat makası şaşırttı

‘FİZİKİ KITLIK’ BİTTİ!

Kapalıçarşı’daki kuyumcular, önceki dönemlerde düşüşlerin alım fırsatı olarak görüldüğünü, ancak yüksek TL getirisi ve ABD’de faiz artışı gibi beklentiler sebebiyle fiziki altına talebin azaldığını ifade ediyor.

Gram altında bu da oldu! Talep dip yaptı, fiyat makası şaşırttı

Bazı kuyumcular ise daha önceden altın alan vatandaşların mevcut fiyatlarda da realizasyona gittiğini ve fiziki altında “bulunabilirlik” sıkıntısının yaşanmadığını, bu durumun fiyat makasının kapanmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Gram altında bu da oldu! Talep dip yaptı, fiyat makası şaşırttı



