Bir zam bir indirim! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş düştü, benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
Motorine gece yarısı indirim geldi. Motorinin litre fiyatı tam tamına 1 lira 34 kuruş düştü. ABD ile İran arasındaki çatışmalara ara verilmesinin ardından uluslararası ürün fiyatlarında gevşeme yaşanırken, bu durum yurt içine de indirim olarak yansıdı.
MOTORİNE GELEN İNDİRİM BENZİNE YANSIMADI
Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan akaryakıt fiyatları, çatışmaların durulmasının ardından düşüş yönünde tepki verdi. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş indirim yansıdı. Ancak motorine gelen indirim, benzin fiyatlarına yansımadı. Benzinin litre fiyatı değişmedi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TABLOSU
Uygulanan indirimin ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu illerindeki güncel akaryakıt litre fiyatları şu şekilde şekillendi:
|Bölge
|Yakıt Türü
|Fiyat
|İSTANBUL ANADOLU
|Benzin
|66.89
|Motorin
|77.04
|İSTANBUL AVRUPA
|Benzin
|67.04
|Motorin
|77.16
|İZMİR
|Benzin
|68.28
|Motorin
|78.56
|ANKARA
|Benzin
|67.99
|Motorin
|78.28