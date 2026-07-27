İsrail’in ABD’nin Türkiye’ye F-35 uçakları satma olasılığına karşı çıkmasıyla ilgili olarak konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez” dedi. Trump, Ankara’nın “olağanüstü bir müttefik” olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı olduğuna dair gelen soruya, "Türkiye harika bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız ya da satmamamız gerektiğini söyleyemez" cevabını verdi.

Trump, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının olası satışına yönelik itirazını reddetti.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere, “Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez” dedi.

Trump'tan F-35 ve Türkiye resti: Kimse bana ne satacağımı söyleyemez

"TÜRKİYE HARİKA BİR MÜTTEFİK"

Türkiye’yi, Suriye dahil bölgesel meselelerde “çok iyi bir iş çıkaran” “müthiş bir müttefik” olarak nitelendirdi.

Ankara’nın İsrail’e veya Netanyahu’ya “büyük bir hayranlık duymadığını” kabul eden ABD Başkanı, ikili ortaklığın güçlü olmaya devam ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan F-35 ve Türkiye resti: Kimse bana ne satacağımı söyleyemez

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNE ÖVGÜ

Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade eden Trump, Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler." dedi.

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SATIŞLARIN BAŞLAMASI MASADA!

Türkiye’de düzenlenen NATO zirvesi sırasında Trump, Ankara’ya satışların yeniden başlatılmasını “kesinlikle değerlendireceğini” belirterek, Türkiye’yi “diğer ülkelerden çok daha sadık” bir ülke olarak nitelendirdi.

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