İstanbul Valiliği’nin8 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasındaki ormanlara giriş yasağını delen 513 kişi drone ile tespit edildi, toplamda 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Valiliği, 8 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasında kent genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasağı getirerek kararı “Piknik/mangal ateşi veya semaver yakmak ve anız/bağ-bahçe temizliği ateşi yakmak kesinlikle yasaklanmıştır” diyerek duyurmuştu.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği 8 Haziran - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında bu yasağı delenler tek tek tespit edildi.

15 Ekim’e kadar yasak! İstanbul Valiliği duyurmuştu: 513 kişi drone ile tespit edildi, 2 milyona yakın ceza kesildi

513 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ateş yakarak piknik yapan 513 kişi, polis dronu ile tespit edilerek ceza kesildi.

15 Ekim’e kadar yasak! İstanbul Valiliği duyurmuştu: 513 kişi drone ile tespit edildi, 2 milyona yakın ceza kesildi

GECE- GÜNDÜZ DENETİM

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile Aydos, Teferrüç Tepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları bölgelerinde gece ve gündüz denetimler gerçekleştirdi. Söz konusu ormanlık alanlarda denetim yapan polis, yasağa rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi.

15 Ekim’e kadar yasak! İstanbul Valiliği duyurmuştu: 513 kişi drone ile tespit edildi, 2 milyona yakın ceza kesildi

1 MİLYON 900 BİN 665 LİRA CEZA

Motosikletli ekip, tespit edilen noktada söz konusu kişilerin kişinin piknik yaptığını belirledi. Tespit edilen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uygulandı.

6 kişi hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" kapsamında, 1 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında adli işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

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