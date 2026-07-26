Tahliye taahhütnamesinde imza tarihi kritik önem taşıyor. Kiracıların kira sözleşmesinden sonra imzalamaya zorlandığı belirtilen belgeler, ev sahipleriyle kiracılar arasında yeni bir gerilim alanı oluştururken, tahliye davaları da yargının iş yükünü artırıyor.

Konut piyasasında son yılların en tartışmalı uygulamalarından biri “tahliye taahhütnamesi” oldu. Bazı ev sahiplerinin, evi kiraya vermenin ön şartı olarak kiracılara kira sözleşmesinden yaklaşık bir ay sonra tahliye taahhütnamesi imzalattığı, böylece ilerleyen dönemde evi daha yüksek bedelle yeniden kiraya verebilmek için bu belgeyi kullandığı belirtiliyor.

Ev bulmanın giderek zorlaştığı büyükşehirlerde birçok kiracı, başka seçeneği olmadığı için bu belgeyi imzalamak zorunda kaldığını ifade ederken, tahliye süreçleri nedeniyle açılan davalar da mahkemelerin iş yükünü artırıyor.

Tahliye taahhütnamesi tartışması büyüyor: Kiracı mecbur imzalıyor davalar rekora koşuyor

İMZA TARİHİ ÖNEMLİ

Gayrimenkul hukuku uzmanları, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesiyle aynı gün imzalatılması halinde hukuken geçersiz sayıldığını, belgenin ancak kiracının özgür iradesiyle ve sözleşmeden sonra düzenlenmesi durumunda geçerli olduğunu belirtiyor.

Ancak bu durumun ev sahipleri tarafından kiralama sürecinin rutin bir dayatması haline getirilmesi, emlak sektörü temsilcilerine göre taraflar arasındaki güveni zedeleyerek piyasada istikrarsızlığa yol açıyor.

Tahliye taahhütnamesi tartışması büyüyor: Kiracı mecbur imzalıyor davalar rekora koşuyor

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kiracılar aman dikkat! Depozitoyu geri almanın yolu sözleşmeden geçiyor

Uzmanlar; hem kiracıyı hem de belgeyi hukuka uygun kullanan dürüst ev sahiplerini korumak ve yargıya taşınan uyuşmazlıkları azaltmak adına sıkı denetim ve ceza mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini ifade ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası