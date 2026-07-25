İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Slovenya'da hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekibi Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğı Hull City, hazırlık maçında Süper Lig ekibi Konyaspor ile karşılaştı.

HULL CITY RAHAT KAZANDI

Slovenya'nın Kidricevo kentindeki NK Aluminij Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hull City, Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. İngiliz ekibinin galibiyet gollerini 28. dakikada Enis Destan, 52. dakikada Arif Boşluk (kendi kalesine) ve 73. dakikada Abu Kamara kaydetti.

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