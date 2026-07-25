CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım törenine 950 TL karşılığında figüran getirildiği iddialarına ateş püskürdü. Tekin, iddiaları gündeme getirenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklarken "Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım" dedi.

İstanbul'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen üye katılım töreni, "parayla figüran getirildiği" iddiasıyla gündeme geldi. Farklı cast ajansları üzerinden yüzlerce kişinin 950 lira karşılığında törene getirildiği öne sürüldü.

Gürsel Tekin ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gürsel Tekin'den "950 TL'ye figüran getirildi" iddiasına suç duyurusu: Külliyen yalan

GÜRSEL TEKİN'DEN "FİGÜRAN" TEPKİSİ

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddialara tepki gösterdi. "Siz kimin figüranısınız?" diyen Tekin, törenle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tekin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz partimize katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu" ifadelerini kullanarak, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Tekin ayrıca, törenle ilgili iddiaları gündeme getiren medya kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"KÜLLİYEN YALAN"

TGRT Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, kendisinin ve CHP'nin son 10 aydır çeşitli iddialarla hedef alındığını savundu.

Törene para karşılığında kişi getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tekin, "Öyle bir şey bizim kabul etmemiz mümkün değil. Kirli medya 10 aydır yalan söylüyor. Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım" dedi.

Gürsel Tekin'den "950 TL'ye figüran getirildi" iddiasına suç duyurusu: Külliyen yalan

"NÖBETÇİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İddialar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını belirten Tekin, avukatlarına gerekli talimatı verdiklerini söyledi.

Gürsel Tekin'den "950 TL'ye figüran getirildi" iddiasına suç duyurusu: Külliyen yalan

Tekin, "Bugün de paylaştım, yarın da avukat arkadaşlarımıza verdik. Büyük olasılıkla bu gece nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Tekin, kendisini ve CHP'yi hedef alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, iddiaları gündeme getiren medya kuruluşlarına karşı hukuki yollara başvuracaklarını yineledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası