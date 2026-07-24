Tasarruf finansman şirketlerinde peşinatsız 3 milyon TL'lik faizsiz finansman için hazırlanan 15 ay vadeli örnek ödeme planını inceledik. Söz konusu modelde teslimat 7'nci ayda gerçekleştirilirken, aylık taksit tutarları ise kademeli olarak artıyor. İşte 0 peşinatla sunulan faizsiz 3 milyon TL'lik finansmanın geri ödeme tablosu...

Tasarruf finansman şirketleri, konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere yönelik faizsiz finansman modellerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Vatandaşlar kendilerine en uygun kampanyaları araştırırken, şirketler de farklı bütçelere hitap eden yeni ödeme planları sunuyor.

7'NCİ AYDA TESLİMAT!

Bu kapsamda, peşinatsız olarak sunulan 3 milyon TL'lik faizsiz finansman için hazırlanan 15 ay vadeli örnek ödeme planını inceledik. Modelde finansman teslimatı 7'nci ayda gerçekleştirilirken, taksit tutarları ödeme planına göre kademeli şekilde artıyor.

15 ay vadeyle faizsiz 3 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları

AYLIK TAKSİT TUTARLARI NE KADAR?

Ödeme planına göre katılımcılar ilk 5 ay boyunca aylık 126 bin TL taksit ödüyor. 6'ncı ve 7'nci taksitler ise 360 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Böylece ilk 7 ayda ödenen toplam tutar 1 milyon 350 bin TL'ye, yani finansman tutarının yüzde 45'ine ulaşıyor. Bu oran, tasarruf finansman sektöründe yürürlükte bulunan düzenleme kapsamında erken teslimat için aranan asgari ödeme şartını karşılıyor ve 7'nci taksitin ardından finansman teslimatının yapılabilmesine imkân tanıyor.

SON TAKSİT 285 BİN TL!

Teslimatın ardından ödemeler 8'inci taksitten 14'üncü taksite kadar aylık 195 bin TL olarak devam ediyor. Plan, 285 bin TL tutarındaki son taksitle tamamlanıyor.

İşte söz konusu finansmanın ödeme tablosu:

Taksit Tutar 1. Taksit 126.000 TL 2. Taksit 126.000 TL 3. Taksit 126.000 TL 4. Taksit 126.000 TL 5. Taksit 126.000 TL 6. Taksit 360.000 TL 7. Taksit (Teslimat) 360.000 TL 8. Taksit 195.000 TL 9. Taksit 195.000 TL 10. Taksit 195.000 TL 11. Taksit 195.000 TL 12. Taksit 195.000 TL 13. Taksit 195.000 TL 14. Taksit 195.000 TL 15. Taksit 285.000 TL

Not: Bu ödeme planı, tasarruf finansman şirketleri tarafından sunulan örnek bir modeldir. Taksit tutarları, teslimat tarihi, organizasyon ücreti ve diğer koşullar şirkete ve seçilen kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.