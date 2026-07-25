Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan toplu istifaları "arınma" olarak nitelendirdi. İstanbul'da konuşan Kılıçdaroğlu, katıldığı törende "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasının ardından ilk kez konuştu.

"ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ"

İstanbul'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine katılan Kılıçdaroğlu, Özel ve 90 milletvekilinin istifa edip Yeni Parti'yi kurmasıyla ilgili, "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR CHP'Lİ, YOLSUZLUK YAPANLA YAN YANA DURAMAZ"

Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada ayrıca şunları kaydetti:

"Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın. Türkiye'nin gerçek gündemine bakın."

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ'Yİ KURMUŞTU

CHP'de mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararını tanımayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile liderlik mücadelesine giren Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurmuştu.

İstifaların ardından CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı 44’e düştü, parti ana muhalefet ünvanını kaybederek beşinci sıraya geriledi.

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