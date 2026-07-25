2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Brezilya ile İtalya kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede finale yükselen ilk takım belli oldu. Peki, Brezilya-İtalya voleybol maçını kim kazandı?

Milletler Ligi'nde final heyecanı yaklaşırken ilk yarı final karşılaşması Brezilya ile İtalya arasında oynandı. Beş sete uzayan mücadelede kazanan taraf belli olurken, finalde karşılaşacağı rakibini Türkiye-Çin maçının sonucu belirleyecek.

BREZİLYA-İTALYA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Makao'daki East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken Brezilya, tie-break setinde rakibine üstünlük kurarak adını finale yazdırdı. Brezilya, 144 dakika süren mücadelenin ardından finale yükselmeyi başardı.

Setler:

1. Set: 21-25

2. Set: 25-21

3. Set: 26-24

4. Set: 21-25

5. Set: 15-12

Brezilya-İtalya voleybol maçını kim kazandı? Milletler Liginde finale yükselen ilk takım

MİLLETLER LİGİ (VNL) FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Kadınlar Milletler Ligi finali 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Üçüncülük maçı ise finalden önce gerçekleştirilecek.

İTALYA ELENDİ Mİ?

İtalya şampiyonluk yarışına veda etti ancak organizasyondan elenmedi. İtalyan ekip, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için bronz madalya maçına çıkacak. Üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü 10.30'da oynanacak.

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