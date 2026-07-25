Fenerbahçe Kulübü, Ermedin Demirović ve Rafael Leão hakkında çıkan transfer iddialarını resmi bir açıklamayla yalanladı. Sarı-lacivertliler, asılsız spekülasyonlara itibar edilmemesi konusunda taraftarını uyararak takımın tek odağının Şampiyonlar Ligi'ndeki Górnik Zabrze rövanşı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe, son günlerde gündeme gelen Ermedin Demirović ve Rafael Leão transfer iddialarına resmi açıklamayla cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, her iki oyuncuyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçeden Rafael Leao için resmi açıklama geldi

DEMİROVİC İDDİALARINA YALANLAMA

Kulüp açıklamasında, Stuttgart forması giyen Bosnalı forvet Ermedin Demirović ile ilgili çıkan haberlere değinildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır."

Fenerbahçeden Rafael Leao için resmi açıklama geldi

LEAO İÇİN 100 MİLYON EURO İDDİASI DA YALANLANDI

Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leão için iddia edilen yaklaşık 100 milyon Euro'luk teklif haberleri de kulüp tarafından reddedildi. Açıklamada bu konuya ilişkin şu sözlere yer verildi:

"Aynı şekilde, Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır."

Fenerbahçeden Rafael Leao için resmi açıklama geldi

ODAK GÓRNIK ZABRZE MAÇINDA

Kulüp, gündemdeki asıl önceliğin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı olduğunu vurguladı:

"Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir."

Fenerbahçeden Rafael Leao için resmi açıklama geldi

SPEKÜLASYONLARA KARŞI UYARI

Açıklamanın devamında, taraftarların dikkatinin dağıtılmaya çalışıldığına yönelik değerlendirmelerle sona erdi:

"Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

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