"Transfer döneminin son bölümündeki hamleleriyle dikkat çeken Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala için harekete geçmeye hazırlanıyor. Alman ekibindeki forma rekabeti nedeniyle durumu yakından takip edilen ve +4 yabancı kontenjanına uyan 23 yaşındaki yıldız oyuncu için ağustos ayının sonunda kiralama formülü devreye sokulacak.

Transfer dönemlerinde yaptığı ses getiren hamlelerle Avrupa futbolunda adından söz ettiren Galatasaray, bu yaz da benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Daha önce Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını transfer döneminin son bölümünde fırsat transferi olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez rotasını Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala'ya çevirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Alman ekibindeki geleceği belirsiz hale gelen Musiala'nın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son günlerinde oluşabilecek şartları değerlendirmek için şimdiden hazırlık yapıyor.

Jamal Musiala

AĞUSTOS SONUNDA HAREKETE GEÇECEK

Haberde, Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldız futbolcu için ağustos ayının sonuna doğru resmi girişimlerde bulunmayı planladığı aktarıldı. Yönetimin hedefi, Bayern Münih'te forma rekabeti nedeniyle geri planda kalması halinde Musiala'yı kiralık olarak kadroya katmak.

Sarı-kırmızılıların, transferin gerçekleşebilmesi adına Alman kulübündeki gelişmeleri yakından izlediği ve uygun şartların oluşmasını beklediği belirtildi.

Jamal Musiala

FORMA REKABETİ ARTTI

Uzun süreli sakatlığının ardından eski formunu yakalamakta zorlanan Jamal Musiala'nın, Bayern Münih'in Faslı 10 numarası Saibari'yi kadrosuna katmasının ardından ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Galatasaray cephesi de bu gelişmeyi önemli bir fırsat olarak değerlendirirken, yıldız futbolcunun sezonun son bölümündeki durumuna göre transfer için harekete geçmeyi planlıyor.

Jamal Musiala

+4 KONTENJANINA UYUYOR

2003 doğumlu olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kriterlerinde +4 kontenjanına uygun olan Jamal Musiala, Galatasaray'ın transfer planlamasında önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 5 gol ve 6 asist üreten genç yıldızın geleceğine ilişkin kararın, yaz transfer döneminin son haftalarında netleşmesi bekleniyor.

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