ASKİ Ankara su kesintisi duyuruları, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü birçok ilçede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arıza ve elektrik kesintileri nedeniyle uygulanan plansız kesintilerin etkileyeceği mahalleler ile tahmini su verilme saatleri araştırılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayımlanan güncel arıza kayıtlarına göre başkentin farklı noktalarında su kesintileri uygulanıyor. Haymana, Yenimahalle, Mamak, Gölbaşı, Altındağ ve Etimesgut ilçelerini kapsayan çalışmaların tamamlanma saatleri birbirinden farklılık gösterirken, ASKİ ekiplerinin arızaları gidermek için sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Güncel kesinti bilgileri ASKİ'nin resmi arıza ekranından, ayrıntılı bilgi ise Başkent 153 üzerinden takip edilebiliyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 TEMMUZ

Haymana su kesintisi:

Kesinti saati: 08.00-17.00

Etkilenen mahalleler: Seyran Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi, Medrese Mahallesi, Yeni Mahalle, Çaldağ Mahallesi.

Yenimahalle su kesintisi:

Kesinti saati: 09.35-18.00

Etkilenen bölgeler: Yuva Köyü, Yuva Mahallesi, Mebuskent.

ASKİ Ankara su kesintisi! 25 Temmuz Ankarada su kesintisi ne zaman bitecek?

Mamak su kesintisi:

Kesinti saati: 09.10-23.00

Etkilenen mahalleler: Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali Alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Küçükkayaş, Çağlayan, Tuzluçayır, Misket.

ASKİ Ankara su kesintisi! 25 Temmuz Ankarada su kesintisi ne zaman bitecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Gölbaşı su kesintisi:

Kesinti saati: 09.30-16.00

Etkilenen mahalleler: Ballıkpınar Mahallesi (bir kısmı).

Altındağ su kesintisi:

Kesinti saati: 09.10-23.55

Etkilenen bölgeler: Altındağ ilçesi geneli.

ASKİ Ankara su kesintisi! 25 Temmuz Ankarada su kesintisi ne zaman bitecek?

Etimesgut su kesintisi:

Kesinti saati: 11.10-21.00

Etkilenen mahalleler: Şeker Mahallesi, Altay Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Devlet Mahallesi (bir kısmı)

ASKİ'nin kesinti ekranında yer alan saatler tahmini nitelik taşıyor. Arızanın giderilmesinin ardından şebekenin yeniden doldurulması ve suyun yüksek kotlara ulaşması zaman alabileceğinden bazı mahallelerde suyun musluklara ulaşması açıklanan saatten daha geç gerçekleşebilir. Güncel bilgi için ASKİ'nin resmi internet sitesi veya Başkent 153 Çağrı Merkezi kullanılabilir.

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