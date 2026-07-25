Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıları sonrası İstanbul ve Ankara'yı kuvvetli sağanak vurdu. Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle iki kentte su baskınları meydana geldi. Ankara Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü. İstanbul'da ise yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metroya sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarıları sonrası İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu.

İSTANBUL SABAH YAĞIŞA UYANDI

İstanbul Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı! İstanbul ve Ankara'yı kuvvetli sağanak vurdu

Megakentte sadece yağış, sadece Avrupa Yakası'nı vurmadı. Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

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VATANDAŞLAR METROYA SIĞINDI

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara, metro istasyonlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı! İstanbul ve Ankara'yı kuvvetli sağanak vurdu

ANKARA'YI SAĞANAK VURDU

Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı! İstanbul ve Ankarayı kuvvetli sağanak vurdu

YOL ÇÖKTÜ

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı! İstanbul ve Ankarayı kuvvetli sağanak vurdu

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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