Asırlık Gece 6. bölüm ne zaman? Yeni bölüm tarihi belli oldu
Asırlık Gece 6. bölüm tarihi belli oldu. TRT 1'in 15 Temmuz darbe girişimini konu alan dizisinin yeni bölüm takvimi izleyiciler tarafından araştırılırken, 6. ve 7. bölüm yayın tarihi tanıtım fragmanının ardından netleşti.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve gerçek olaylardan esinlenen hikayesiyle dikkat çeken Asırlık Gece dizisinin yeni bölümleri için bekleyiş devam ediyor. İlk beş bölümün ardından gözler yayın akışına çevrilirken, dizinin 6. ve 7. bölümlerinin hangi tarihte izleyiciyle buluşacağına ilişkin tanıtım fragmanı paylaşıldı.
ASIRLIK GECE 6. BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1 ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Asırlık Gece'nin 6. bölümü 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölüm aynı saatten itibaren tabii platformunda da izlenebilecek.
15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyan yapım, ilk bölümlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Yönetmenliğini Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu'nun üstlendiği dizi, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı eserinden uyarlandı.
ASIRLIK GECE 7. BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT'nin duyurusuna göre Asırlık Gece'nin 6. ve 7. bölümleri aynı gün yayınlanacak. Buna göre 31 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak yayın kapsamında izleyiciler peş peşe iki yeni bölümü izleme fırsatı bulacak. TRT'nin resmi paylaşımında "Asırlık Gece 6. ve 7. bölümleriyle 31 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de ve tabii'de" ifadelerine yer verildi.
ASIRLIK GECE KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?
Asırlık Gece dizisinin toplam 15 bölüm olarak planlandığı belirtiliyor. Yayın takvimi TRT'nin resmi duyurularına göre ilerlemeye devam edecek.
ASIRLIK GECE NEREDEN İZLENİR?
Dizi her hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Yayınların ardından bölümler tabii platformu üzerinden de izlenebiliyor.
ASIRLIK GECE DİZİSİ OYUNCULARI
Erkan Petekkaya - Salih Zeki Çolak
Rüzgar Aksoy - Ömer Halisdemir
Murat Aygen - Hakan Fidan
Yavuz Bingöl - Adil Öksüz
Burak Sergen - Zekai Aksakallı
Seçkin Özdemir - Tolga Kılıçarslan
Gülsim Ali - Hatice Kübra Çiftçi
Emir Benderlioğlu - Muhsin Köse
Tolga Mendi - O.K
Altan Akışık - İsmail Kahraman
Cem Kurtoğlu - Hulusi Akar
Alper Türedi - Yaşar Güler
ASIRLIK GECE DİZİSİ KONUSU NE?
Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hazırlık sürecini, gece boyunca yaşanan kritik gelişmeleri ve darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlatıyor. Yapımın çıkış noktasını Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı kitabı oluşturuyor. Senaryo hazırlanırken belgelerden, tanık anlatımlarından ve olayların içinde bulunan kişilerin verdiği bilgilerden yararlanıldığı belirtildi.