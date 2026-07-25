Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka krizleri derinleşirken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon güçleri Yemen'deki Husi mevzilerini hava saldırılarıyla hedef aldı. Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan kentine füzelerle karşılık vermesiyle çatışma bölge geneline yayıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alarak "uluslararası sularda yeni bir terör suçu" işlemesine karşılık, örgütün kontrolündeki askeri mevzileri vurarak cevap verdiklerini açıkladı.

"Hudeyde Limanı hedef alınmadı. Bölgedeki limanlar gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan ticari gemileri karşılamaya devam ediyor," diyen Maliki, sivil altyapının korunduğunu ileri sürdü.

Suudi Arabistan'a füze saldırısı! Koalisyon güçleri devreye girdi

HUSİLERDEN CİZAN'A FÜZE MİSİLLEMESİ

Koalisyonun Hudeyde ve Kamaran Adası’ndaki askeri hedeflere yönelik hava harekâtının hemen ardından Husi kanadından misilleme açıklaması geldi.

Ansarullah medya kanalı üzerinden yapılan duyuruda, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cizan kentine füze saldırısı düzenlendiği ve bölgede yangınlar çıktığı iddia edildi. Gelişmeler üzerine Suudi sivil savunma yetkilileri, Cizan ve Yanbu bölgelerinde yaşayan sivillere yönelik acil durum uyarıları yayımladı.

WASHİNGTON HATTI: TRUMP KARARSIZ, DİPLOMATLAR MASADA

İran ile ABD-İsrail ittifakı arasında Şubat ayından bu yana süren ve 5. ayına yaklaşan bölgesel savaşta gözler Washington'a çevrildi. ABD ordusunun İran hedeflerini 13 gece üst üste vurmasının ardından Beyaz Saray'dan kritik açıklamalar geldi.

Oval Ofis'te gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devasa çapta yeni bir askeri harekât düzenleme konusunda henüz nihai kararı vermediğini söyledi. Tahran yönetiminin Washington ile yürütülen müzakerelerde giderek daha "ciddi" bir tutum sergilediğini belirten Trump, diplomasi kapısının açık olduğunu ancak İran’ın nükleer kapasitesini artırmasının kendileri için aşılması imkânsız bir kırmızı çizgi olduğunu yineledi.

Trump ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, her iki liderin de İran’a silah tedarik etmeyecekleri yönünde güvence verdiklerini savundu. Trump, Pekin ve Moskova’nın bu sürece dahil olmasının kendi çıkarlarına aykırı olacağını ve bu konuda liderlerin sözüne güvendiğini ifade etti.

MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ ARAYIŞI: PAKİSTAN VE ÇİN DEVREDE

Yemen’den Basra Körfezi’ne kadar genişleyen çatışma hattında taraflar karşılıklı askeri adımlar atarken, İslamabad yönetimi iki ülke arasında ara buluculuk mekanizmasını yeniden harekete geçirmek için temaslarını sıklaştırdı. İran İçişleri Bakanı'nın İslamabad ziyareti ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı marjında yürütülen görüşmelerde, krizin diyalog yoluyla çözülmesi ve gerilimin düşürülmesi ele alındı.

Diplomatik kaynaklar, müzakere zeminindeki engellerin hâlâ yüksek olduğunu belirtmekle birlikte, Çin'in de desteğiyle diyalog kanallarının açık tutulmaya çalışıldığını aktardı.

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