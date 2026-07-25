Tesla'nın Avrupa'da Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini kullanıma sunma planları yeni bir engelle karşı karşıya. Fransa, sistemin Avrupa Birliği genelinde onaylanmasına karşı çıkarak daha kapsamlı güvenlik testleri yapılmasını istedi. Bu gelişme, Tesla'nın Avrupa'daki FSD lansmanını bir kez daha belirsizliğe sürükledi.

Tesla'nın uzun süredir Avrupa pazarında kullanıma sunmak istediği Full Self-Driving (FSD) sistemi için beklenen onay süreci yeniden sekteye uğradı. Avrupa Birliği'nde otonom sürüş teknolojilerine yönelik yürütülen değerlendirmelerde Fransa'nın itirazı, sistemin onay sürecinin uzamasına neden olabilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

DAHA FAZLA GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ TALEP EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Fransa, Tesla'nın FSD sisteminin mevcut haliyle Avrupa yollarında kullanıma sunulmasının erken olduğu görüşünde. Fransız yetkililer, sistemin farklı trafik senaryolarındaki performansının daha ayrıntılı şekilde incelenmesini ve ek güvenlik analizlerinin tamamlanmasını talep ediyor.

Bu nedenle Avrupa Birliği düzeyinde alınması planlanan onay kararının şimdilik ertelenebileceği ifade ediliyor.

Fransadan Teslanın FSD planına veto: Avrupada otonom sürüş onayı yeniden çıkmaza girdi

AVRUPA'DA ORTAK ONAY GEREKİYOR

Tesla'nın FSD sistemi, ABD ve bazı diğer pazarlarda farklı seviyelerde kullanılabiliyor. Ancak Avrupa'da bu tür sürüş destek teknolojilerinin devreye alınabilmesi için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) çerçevesindeki teknik düzenlemelere ve Avrupa ülkelerinin ortak onay sürecine uyulması gerekiyor.

Fransa'nın çekinceleri nedeniyle sürecin beklenenden daha uzun sürmesi ve ek teknik değerlendirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

TESLA'NIN AVRUPA PLANLARI GECİKEBİLİR

Tesla CEO'su Elon Musk daha önce FSD'nin Avrupa'da kullanılabilmesi için düzenleyici kurumlarla yakın temas halinde olduklarını açıklamıştı. Ancak yeni gelişme, şirketin Avrupa'daki otonom sürüş hedeflerinin kısa vadede gerçekleşmesini zorlaştırabilir.

FSD sisteminin onay alamaması halinde Avrupa'daki Tesla kullanıcıları, ABD'de sunulan gelişmiş otonom sürüş özelliklerinden yararlanmaya bir süre daha devam edemeyecek.

Sisteme Hollanda incelemelerini tamamlayarak ilk geçici izni veren ülke oldu. Danimarka, Belçika, Litvanya ve Estonya da Hollanda’nın raporlarını kabul etti.

Fransadan Teslanın FSD planına veto: Avrupada otonom sürüş onayı yeniden çıkmaza girdi

MUSK’TAN CEVAP GECİKMEDİ

Fransa'nın vetosuna X hesabı üzerinden cevap veren Tesla CEO'su Elon Musk, Fransa'nın FSD reddinin can kaybına yol açacağını yazdı.

TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

Türkiye, AB üyesi olmamasına rağmen otomotiv mevzuatında AB ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) regülasyonlarını takip ediyor.

Fransa’nın muhalefeti onay sürecini AB’de geciktireceği için Türkiye’de de FSD’nin yasal olarak kullanıma sunulması gecikecek.

Tesla ön onay için Türkiye’de ilk girişimini yaptığı geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Tesla’nın Yapay Zeka Birimi Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, sosyal medya hesabından FSD için resmi başvuru yapılan ülkelerin olduğu bir görsel paylaştı. Türkiye’de bu başvuru yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Tesla'nın FSD sistemi son yıllarda birçok ülkede hem teknolojik başarısı hem de güvenlik tartışmalarıyla gündeme geldi. Destekçileri sistemin sürüş güvenliğini artırdığını savunurken, eleştirenler ise sürücünün dikkatini sürekli yolda tutmasını gerektiren bir sistem için "tam otonom sürüş" ifadesinin yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor.

Avrupa düzenleyicileri de bu nedenle yeni nesil sürüş destek sistemlerinin yalnızca teknolojik kabiliyetlerini değil, sürücü davranışları üzerindeki etkilerini de değerlendirmeye devam ediyor.

FSD NELER SUNUYOR?

Geliştirilmiş Otopilot’ta otomatik direksiyon ve trafiğe duyarlı hız sabitlemenin olduğu Standart Otopilot’a ek olarak, otoyol girişinden çıkışına kadar sürücü tarafından başlatılan destekli sürüş, şerit değişiklikleri ve sollamalarla otomatik park içeriyor.

Tüm bunlara ek olarak ise Full Self-Driving paketinde Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü'nü içeriyor. Ayrıca gelecekteki güncellemelerle birlikte araç, neredeyse her yere minimum sürücü müdahalesiyle kendi kendine gidebilecek.

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