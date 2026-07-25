Milyarlık vurgunun adresi Ahbap Derneği, bağışçılarının hesaplarından hâlâ otomatik olarak yardım topluyor.

Ahbap Derneği soruşturması derinleşirken, bağış üyeliğini durdurmak isteyen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Şikâyet sitelerine ve sosyal medyaya yazan bağışçılar, yaşanan son olaylardan sonra düzenli bağış talimatını iptal ettirmek istediklerini ancak çözüm bulamadıklarını ifade ediyor.

Bir şikâyet sitesinde, bir defa bağış yaptıktan sonra aylarca hesabından para çekildiğini ifade eden bir vatandaş, “Dört aydır düzenli olarak kredi kartımdan alındığını fark ediyorum. İptali ile ilgili hiçbir iletişim yolu bulamıyorum” ifadelerini kullanıyor.

Ahbap otomatik bağış toplamaya devam ediyor: Muhatap bulunamıyor

Bir başka sitede ise, “Ahbap üzerinden yaklaşık bir iki sene önce düzenli bağış talimatı vermiştim. Gündemdeki yaşananlar sebebiyle bu ödemeyi artık devam ettirmek istemiyor ve talimatımı iptal etmek istiyorum ancak ne bir müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorum ne de bu talimatı kendim iptal edebileceğim net bir kanal bulabiliyorum” şikâyeti yer aldı.

Geçen yıl üyeliğini iptal ettirmek isteyen bir bağışçı da, büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Ahbap otomatik bağış toplamaya devam ediyor: Muhatap bulunamıyor

"WhatsApp hattından Ahbap ile iletişime geçip bütün bilgilerimi paylaştım ve düzenli bağış talimatımın iptal edilmesini açıkça talep ettim. Buna rağmen talimatım iptal edilmedi ve üslup olarak da saygılı bulmadığım bir geri dönüş aldım. Talimatım da hâlâ devam ediyor"

Kartından Ahbap adına otomatik bağış çekilen bir başka şikâyetçi ise şunları belirtti:

"Bu bağışların bir kısmını başlangıçta bilgim dâhilinde vermiş olsam da artık devam etmesini istemiyorum. Buna rağmen otomatik çekimler hâlâ devam ediyor. En son 26 Mayıs tarihinde kartımdan yeniden bağış tahsilatı yapıldı. Ahbap’ın internet sitesi üzerinden otomatik bağışı iptal etmek ve konuyla ilgili kayıt oluşturmak istediğimde web sayfası sürekli hata verdiği için başvurumu tamamlayamıyorum. Kredi kartımdan yapılan otomatik bağışların derhâl durdurulmasını, artık tarafımdan herhangi bir otomatik tahsilat yapılmamasını ve mümkünse son yapılan bağış tahsilatlarının iade edilmesini talep ediyorum"

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