AHBAP’lar suç örgütü soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye geldi. Ünlü isimler ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP’lar suç örgütü soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya'nın da aralarında olduğu 6 kişi ifadeye çağrılmıştı.

Bugün öğle saatlerinde 4 isim de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi. Savcılıkta ifade veren Hazal Kaya, Çakır ve Özlem Gürses muhabirler tarafından da görüntülendi.

AHBAP soruşturması: Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi

ÇIKIŞTA AÇIKLAMA YAPTILAR

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları cevaplamaya geldik" dedi.

Hazal Kaya ise "Bilgimize başvuruldu sadece, gidiyoruz şimdi" ifadelerini kullandı.

AHBAP soruşturması: Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi

Öte yandan, ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

AHBAP soruşturması: Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi

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