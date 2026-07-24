Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren 4 lira 20 kuruşluk bir zam daha geliyor. Böylece son 2,5 haftada akaryakıta gelen toplam zam 18 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 100 doları aşan brent petrolün varil fiyatı, son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişme ise akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıdı.

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MOTORİNE DEV ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı akaryakıta büyük bir zam geliyor. 25 Temmuz itibarıyla motorinin litresi 4 lira 20 kuruş artacak.

Akaryakıta çok büyük zam geliyor! Fiyat 2,5 haftada 18 liradan fazla arttı

MOTORİN 80 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından motorinin litresi birçok şehirde 80 lira bandını aşacak. Motorin, Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de 81,32 liraya yükselecek.

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AKARYAKITA 18 LİRADAN FAZLA ZAM

Petroldeki yükseliş nedeniyle son 2,5 haftada akaryakıta zam üstüne zam geldi. Bu süreçte 6 kez zamlanan motorin 15 lira 55 kuruş, 2 kere zamlanan benzin ise 2 lira 81 kuruş arttı. Böylece benzin ve motorindeki toplam fiyat artışı 18,36 lira oldu.

7 Temmuz tarihinden itibaren akaryakıta gelen zamlar şöyle:

TARİH MOTORİN ZAMMI BENZİN ZAMMI 7 Temmuz 1,30 10 Temmuz 3,80 15 Temmuz 1,60 17 Temmuz 3,90 1,21 21 Temmuz 1,12 23 Temmuz 1,23 25 Temmuz 4,20 TOPLAM 15,55 2,81

24 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 67.00 74.28 31.19 İstanbul Anadolu 66.85 74.13 30.59 Ankara 67.97 75.40 31.29 İzmir 68.25 75.67 31.19

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.