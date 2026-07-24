Bursa'da 300 bin liralık modifiye uygulanan otomobil, bagajına kurulan göl konsepti ve içerisine yerleştirilen gerçek su kaplumbağalarıyla dikkat çekti.

Bursa'da düzenlenen Tuning Fest'te birbirinden farklı modifiyeli araçlar görücüye çıktı. Festivalde sergilenen otomobiller arasında yaklaşık 300 bin liralık modifiye uygulanan bir araç, bagajına kurulan göl konsepti ve içerisinde yaşayan gerçek su kaplumbağalarıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Vatandaşlar sıra halinde aracı inceleyip cep telefonlarıyla görüntüledi.

Arabasına 300 bin lira harcayıp yaptığı modifiye dikkat çekiyor! İçinde canlı hayvanlar da var

"3 GÜNDE DÜŞÜNÜP BU HALE GETİRDİK"

Yaklaşık 7 yıldır araç kaplama işi yaptığını belirten Furkan Okyay, her yıl farklı konseptlerle festivallere katıldıklarını belirtti. Okyay, "Yaklaşık 7 yıldır araç kaplama işi yapıyorum. Her sene yarışmalara farklı araçlarla katılıyorum. Amacımız reklamdan daha çok kendi hobimizi sanata dönüştürmek. Bu işi öncelik olarak kendi arabamızda insanlara göstermek, her zaman daha iyisi nasıl olur diye düşünüp buna yoğunlaşıyoruz. Bu arabayı bile 3 günde düşünüp bu hale getirdik. Ortalama olarak bir aracı bu hale getirmek 300 bin TL gibi rakamlara mal oluyor" ifadelerini kullandı.

Arabasına 300 bin lira harcayıp yaptığı modifiye dikkat çekiyor! İçinde canlı hayvanlar da var

Hazırladıkları konseptin aracın halk arasındaki lakabından ilham aldığını ifade eden Okyay şöyle devam etti:

"Araba insanlar arasında kaplumbağa olarak geçtiği için biz de bagajda bir göl konsepti oluşturup gerçek su kaplumbağaları ekledik. Aracın yavruları gibi hissettirmek istedik. Dünyada tek diyebiliriz, varsa bile çok nadirdir. Kaplumbağaları evimizde besliyoruz. Şimdi otomobilimizin bagajında onlar için bir alan oluşturduk. Birlikte dolaşıyoruz, sularını da düzenli olarak değiştiriyoruz"

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