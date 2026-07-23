Polonya’nın güneyinde, Krakow’a sadece 30 kilometre mesafede yer alan Sułoszowa köyü, ezber bozan mimari düzeniyle görenleri büyülüyor. Yaklaşık 6 bin kişinin 9 kilometrelik tek bir kesintisiz cadde boyunca sıralandığı köy, büyüleyici kuş bakışı manzarası ve 700 yılı aşkın köklü tarihiyle "Küçük Toskana" olarak anılıyor.

Ne dolambaçlı sokakları var ne de bir şehir meydanı...Yüzyıllardır korunan "doğrusal yerleşim" düzeni sayesinde köy sakinleri, evlerinin kapısından çıktıkları an kendi tarlalarına adım atıyor.

KUŞ BAKIŞI BÜYÜLEYEN SİMETRİ Yukarıdan bakıldığında ince uzun bir şeridi andıran Sułoszowa; yeşil, sarı ve toprak tonlarındaki nakış gibi işlenmiş tarlaların tam ortasından geçen zarif bir yerleşim çizgisi sunuyor. Renk paleti ve büyüleyici kırsal estetiği nedeniyle seyahat literatüründe "Küçük Toskana" lakabıyla tanınan köy, gösterişten uzak özgünlüğüyle her yıl binlerce gezginin dikkatini çekmekte.

700 YILLIK TARİH: MÜKEMMEL PLANLANMIŞ "LANCUCHOWKA" MODELİ Tarihi kayıtlarda ilk kez 1315 yılında adı geçen Sułoszowa, Polonya geleneksel mimarisinde "lancuchowka" (zincir yerleşim / doğrusal köy) olarak adlandırılan nadir bir şehircilik örneği. Bu asırlık tasarım anlayışında her evin hemen arkasında aileye ait uzun, dar bir tarım arazisi yer alıyor. Yüzyıllar önce geliştirilen planlama, köylülerin tarlalarına ulaşım süresini tamamen sıfırlayarak yaşam alanı ile geçim kaynağını doğrudan bütünleştiriyor.

TOPRAKTAN TABAĞA: OTANTİK POLONYA MUTFAK MİRASI Sułoszowa’nın sunduğu lüks, sahnelenmiş turistik şovlardan değil, doğrudan toprağın kendi ritminden doğuyor. Mutfak kültürünün temelini, evlerin hemen arkasındaki bahçelerde yetiştirilen taze ürünler oluşturuyor. Bölgeyi ziyaret edenler, yakınlardaki Milli Parkı'nda yer alan ünlü alabalık çiftliği veya geleneksel Polonya mutfağını rafine bir üslupla sunan Chocholowy Dwor gibi mekanlarda bölgenin gastro-mirasını deneyimleyebiliyor.

MASAL DİYARLARINI ARATMAYAN DOĞA VE TARİH Köyün hemen yanı başında yer alan Ojców Milli Parkı, yükselen kireçtaşı kayalıkları, 400'den fazla antik mağarası ve efsanevi Herkül'ün Sopası kaya oluşumuyla doğaseverleri ağırlıyor. Park içerisinde yükselen mükemmel korunmuş Rönesans mimarisi Pieskowa Skała Kalesi ile 14. yüzyıldan kalma Ojcow Kalesi kalıntıları, bölgenin büyüleyici atmosferini tamamlıyor.

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