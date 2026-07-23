Galatasaray, 2026 Dünya Kupası’na gönderdiği 10 futbolcu (A Milli Takım'a 5 oyuncu, 5 de yabancı) sayesinde FIFA’dan (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) 2 milyon dolar (94.4 milyon TL) kazandı ve en çok gelir elde eden Türk kulübü oldu.

2026 Dünya Kupası, finalde Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya'nın şampiyonluğuyla sona ererken; 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya oyuncu gönderen kulüpler, FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında kasalarını doldurdu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hrup aşamasında veda etti.

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GALATASARAY'A 2 MİLYON DOLAR

The Athletic'in haberine göre; Türkiye'den en büyük payı Galatasaray elde etti. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Leroy Sane, Ismail Jakobs ve Wilfried Singo'yu dev turnuvaya gönderen sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 2 milyon dolarla (94.4 milyon TL) 19'uncu sırada yer aldı.

Davinson Sanchez'in takımı Kolombiya, son 16 turunda havlu attı.

Galatasaray'ı 1,9 milyon dolar kazanan Fenerbahçe, 21'inci basamaktan takip etti. Beşiktaş ise 835 bin dolar gelir elde etti.

Wilfried Singo'nun da formasını giydiği Fildişi Sahili, son 32 turunda elendi.

ZİRVE MANCHESTER CITY'NİN

FIFA, Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere futbolcuların turnuvada geçirdiği süreye göre ödeme yapıyor. İlk sırada 4,4 milyon dolarla İngiliz devi Manchester City yer alırken, Barcelona (3,9 milyon), Bundesliga temsilcisi Bayern Münih (3,4 milyon) kazandı.

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