Lionel Messi ve Luis Suarez'i kadrosunda bulunduran MLS ekibi Inter Miami, bir dünya yıldızını daha transfer etti. David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) Ligi ekiplerinden Inter Miami, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılının sonuna kadar anlaşma sağlanırken sözleşmenin Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

Casemiro sürprizi! Yıldız oyuncunun transferi resmen açıklandı

GEÇEN SEZON PREMİER LİG'DE 35 MAÇA ÇIKTI

2022 yılında İspanyol ekibi Real Madrid'den İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Casemiro, İngiliz temsilcisiyle geçen sezon 35 maçta 9 gol attı.

Casemiro sürprizi! Yıldız oyuncunun transferi resmen açıklandı

KUPALARLA DOLU KARİYER!

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'de 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 18 kupa kaldırdı.

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