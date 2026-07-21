UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Gornik Zabrze maçıyla yeni sezonu açmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Archie Brown'un, Chelsea'nin radarına girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'ın Premier Lig devi Chelsea'nin transfer listesinde olduğu ileri sürüldü.

ARCHIE BROWN GÜNDEMDE

TeamTalk'un haberine göre; Rayo Vallecano'nun artan talepleri sonrasında Pep Chavarria transferinden vazgeçen Chelsea, Archie Brown'u gündemine aldı. Öte yandan Chelsea'nin Real Madrid forması giyen Alvaro Carreras ile Newcastle United'ın oyuncusu Lewis Hall'u da gündeminde tuttuğu belirtildi.

Archie Brown

NOTTINGHAM'IN TELİFİNE RET

Archie Brown için Premier Lig'den Nottingham Forest da Fenerbahçe'ye 16 milyon euro teklif etmiş ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncusu için gelen bu teklifi geri çevirmişti

FENERBAHÇE'DE 12 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 24 yaşındaki bek oyuncusu, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



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