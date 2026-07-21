Mohamed Salah transferinde 'Cristiano Ronaldo' modeli
Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, transferde "Cristiano Ronaldo modeli" uygulayacak.
Arsenal'den Trossard'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, dünyaca ünlü bir diğer yıldız Salah'ı da transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Arap basınından Beşiktaş'ın Mohamed Salah ile ilgili transfer görüşmelerine dair yeni bir iddia geldi.
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TRANSFERİ SPONSOR ÜSTLENECEK
Winwin'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Mohamed Salah ve menajeriyle yapacağı görüşmelerde yıldız oyuncunun özel taleplerini karşılamaya çalışacak. Siyah beyazlılar, 2018 yılında Ronaldo’nun İtalyan ekibi Juventus'a transferinde olduğu gibi Salah transferinin maliyetini üstlenecek bir sponsor getirecek.
YÖNETİM ÇABA SARF EDİYOR
Beşiktaş yönetimi, Salah gibi bir futbolcunun kulübe katacağı değerin farkında. Mısırlı yıldızın hem yerel hem de uluslararası prestiji, saha içindeki katkısı, forma ve bilet satışlarına yapacağı etki nedeniyle bu transferi bitirmek istiyor.