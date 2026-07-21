Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mario Lemina'da yeni bir gelişme yaşandı. Yeni kontrata imza atmayı kabul eden Gabonlu futbolcu, 23 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, beklenmeyen bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Daha önce 3,5 milyon avrodan 1+1 senelik olarak el sıkışılan Mario Lemina, son anda imza parası isteyince anlaşma bozulmuştu. Gabonlu oyuncuyla dün yapılan görüşmelerde aradaki pürüzler büyük oranda giderildi.

Mario Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Tecrübeli futbolcunun, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampında takımla birlikte olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Lemina'nın takımda kalmasını çok istediği biliniyor.

Gabonlu oyuncu, merkez orta saha dışında stoper bölgesinde de görev alabiliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon avro olarak gösterilen Mario Lemina, geçtiğimiz sezon 41 maça çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 2679 dakikada 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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