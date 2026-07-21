"İmza parası" krizinde yeni gelişme: Galatasaray'a yıldız oyuncudan müjde
Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mario Lemina'da yeni bir gelişme yaşandı. Yeni kontrata imza atmayı kabul eden Gabonlu futbolcu, 23 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacak.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, beklenmeyen bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Daha önce 3,5 milyon avrodan 1+1 senelik olarak el sıkışılan Mario Lemina, son anda imza parası isteyince anlaşma bozulmuştu. Gabonlu oyuncuyla dün yapılan görüşmelerde aradaki pürüzler büyük oranda giderildi.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Tecrübeli futbolcunun, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampında takımla birlikte olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Lemina'nın takımda kalmasını çok istediği biliniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 4,5 milyon avro olarak gösterilen Mario Lemina, geçtiğimiz sezon 41 maça çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 2679 dakikada 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.