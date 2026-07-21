FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tatbikat sırasında suikast yapacaktı. Erdoğan katılmayınca kalleş plan suya düştü. Hainler bu sefer 15 Temmuz gecesi pusu kurdu. Cumhurbaşkanı otelden erken ayrılınca kanlı oyun bozuldu.

FETÖ’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz öncesi ve gecesinde defalarca suikast teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

Kan donduran suikast planları! FETÖ, Erdoğan'ı öldürmek için her yolu denemiş

Gazetemize bilgi veren bir güvenlik kaynağına göre, hain kalkışmadan kısa bir süre önce Erdoğan bir askeri tatbikata katılacaktı. Ancak bir dizi şüpheli faaliyet görüldü. Erdoğan’ın programı iptal edildi. Daha sonra Erdoğan’a, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın öldürüldüğü 6 Ekim 1981 Mısır Zafer Geçidi’ndeki gibi bir suikast planlandığı öğrenildi. Olayın arkasında FETÖ’nün olduğu tespit edildi. Kaynak “Alana bir tür intihar timleri yerleştirmişlerdi. Organizasyon bu tim amacına ulaşsın ya da ulaşamasın hiçbir biçimde sağ yakalanmama üzerine kurgulanmıştı. Ordu ve istihbarat şüpheli hareketlilik sebebiyle Cumhurbaşkanı’mızı uyardı ve alçak tertip son anda engellendi. Olay sonrası ordu kademesinde bir dizi değişimler yaşandı” dedi.

FETÖ’cüler tarafından saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanı’nın kaldığı oteldeki mermi izleri hâlâ duruyor.

HER TÜRLÜ SENARYO VARDI

Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, 15 Temmuz’dan üç ay önce Erdoğan’ın uçağının havada vurulmasıyla ilgili FETÖ’nün karar aldığını anlattı. Büyükbaş, “Cumhurbaşkanı’mızın varlığı FETÖ tarafından en büyük engel olarak görülüyordu. Tüm planlar da onu ortadan kaldırma üzerine yapıldı. Darbe konseyi bununla ilgili senaryoyu da hazırlamıştı. Dalaman hava operasyonunun en önemli parçalarından birisi de havaalanında bekletilen yabancı bir havayolu şirketine ait uçaktı” dedi.

FETÖ’cüler tarafından saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanı’nın kaldığı oteldeki mermi izleri hâlâ duruyor.

Büyükbaş şunları söyledi:

HAVADA İNFAZ EDİLECEKTİ

“Helikopterler otelden almayı başarsa Erdoğan o uçağa bindirilecek ve havada infaz edilecekti. Üstelik ‘Yanında kilolarca altın ve milyonlarca dolarla kaçıyordu, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak yakalandı’ yalanı ile Cumhurbaşkanı’mıza iftira atacaklardı. Tüm hazırlıklar da bu senaryoya göre yapıldı. Darbeyi öne almak zorunda kalmaları, helikopterlerden birisinin operasyona geç intikali, MİT Başkanı’mızın Genelkurmay ziyareti, halkın sokaklara dökülmesi ve Erdoğan’ın dik duruşu her şeyi değiştirdi.”

TARİHİN AKIŞI DEĞİŞTİ

MSB eski Siber Savunma Komutanı Büyükbaş, Erdoğan’ın o akşam otelden suikast timlerinin gelmesinden dakikalar önce ayrılmış olması ve Dalaman’dan çıkıp İstanbul’a ulaşmasını tarihin akışını değiştiren gelişme olarak nitelendirdi. Büyükbaş’a göre, millete direniş çağrısı yapan Başkomutan’ın başıbozuk darbecileri yenilgiye uğratması sadece Türkiye ve bölge açısından değil dünya ölçeğinde de etkili oldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 6 Ekim 1981’de Kahire’de düzenlenen bir askeri geçit töreni sırasında suikast sonucu öldürüldü. FETÖ aynı senaryoyu defalarca Erdoğan için de uygulamayı denedi ancak istihbari verilerle bu planlar başarılı olamadı.

UÇAK GETİRMİŞLERDİ

Büyükbaş sözlerine şöyle devam etti:

Hain darbe girişimi sonrası hazırlanan dosyalarda Dalaman’da İsviçre merkezli Albinati Aeronautics şirketine ait bir uçağın şüpheli varlığına yer verildi. Albinati şirketine ait uçağın 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Dalaman Havalimanı’na indiği tespit edildi. Söz konusu uçağın şüpheli bir diğer faaliyeti ise Erdoğan, havalimanına gelmeden hemen önce acil kalkış için izin istemesi ve Erdoğan’ın havalimanından ayrılışından kısa süre sonra uçuşu iptal etmesiydi. Şüpheli hava aracı ile ilgili protokolün ABD üzerinden ve Mayıs ayından itibaren başlatıldığı kayıtlara geçti. İniş günü, saatin birkaç kez değişmesi, uçağın listesinde yer alan Dario Paolo Mordasini, Piera Denise Walther ve Benedikt Kissling isimli yolcuların olayın hemen ertesinde Göcek’e hareket ettikleri ve ardından büyük bir yatla 16 Temmuz günü erken saatlerde Atina’ya gittiği dosyaya yansıdı.

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