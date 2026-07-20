Altın fiyatlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken, One Portföy Fon Yöneticisi Cenk Akyoldaş'tan önemli bir değerlendirme geldi. Altın fiyatlarını değerlendiren Akyoldaş, yükseliş için kritik seviyenin aşılması gerektiğini aksi halde aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtti. İşte altında yükseliş için aşılması beklenen o seviye...

Altın fiyatlarıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. ABD-İran savaşında tansiyonun artmasıyla baskı altında kalan altının gramı 6 bin liranın, ons fiyatı ise 4 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yatırımcılar altının geleceğini merak ederken, One Portföy Fon Yöneticisi Cenk Akyoldaş CNBC-e ekranlarında altınla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Akyoldaş, altında kritik seviyeleri paylaştı.

5 HAFTALIK HAREKETLİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE KAPANIŞ YAPAMADI

Teknik görünümü değerlendiren Akyoldaş, altının son beş haftadır 4.000 dolar seviyesini birkaç kez test ettiğini, ancak her geri çekilmenin ardından yeniden bu seviyenin üzerine çıkmayı başardığını ifade etti. Buna karşın yükselişlerin kalıcı olamadığını vurgulayan Akyoldaş, fiyatların 4.076 dolarda bulunan 5 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiremediğine dikkat çekti.

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ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE

Akyoldaş, 8 ve 22 haftalık hareketli ortalamaların ise sırasıyla 4.134 ve 4.163 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirterek, teknik görünümün olumluya dönmesi için altının öncelikle 4.150 dolar bandını aşması gerektiğini söyledi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının mevcut sıkışık görünümü sona erdirebileceğini ifade etti.

DİPTE 3.760 DOLAR VAR

Son dört ila beş haftalık süreçte fiyatların taban oluşturma çabası içinde olduğunu dile getiren Akyoldaş, buna rağmen 4.100-4.150 dolar direnç bölgesi geçilemediği sürece aşağı yönlü baskının etkisini sürdüreceğini kaydetti. Olası geri çekilmelerde ise 3.760 dolarda yer alan 100 haftalık hareketli ortalamanın güçlü destek olarak izlenmesi gerektiğini belirtti.

ALIM FIRSATI...

Petrol piyasasında olduğu gibi altında da 100 haftalık hareketli ortalamanın altındaki seviyelerin kısa vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini söyleyen Akyoldaş, daha uzun vadede 2.188 ve 2.506 dolar seviyelerinin önemli destek bölgeleri olduğunu ifade etti.

Ancak mevcut ekonomik koşullarda altının bu kadar sert bir düşüş yaşamasını beklemediğini vurgulayan Akyoldaş, söz konusu seviyelerin gündeme gelmesi için küresel ölçekte ciddi bir likidite krizi yaşanması ve altın stoklarında yoğun satışların görülmesi gerektiğini belirterek, kısa vadede böyle bir senaryoya ihtimal vermediğini dile getirdi.