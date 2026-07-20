Merkez Bankası temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini kısmi yükselirken, 12 sonrası dolar/TL tahminindeki yükseliş ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 iken, bu anket döneminde yüzde 29,21 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e indi.

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DOLAR TAHMİNİNDE YÜKSELİŞ!

Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 51,47'den 51,55'e, 12 sonrası dolar kuru beklentisi ise 55,72'den 56,96'ya çıktı.

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BÜYÜME BEKLENTİSİ



Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZ...

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

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