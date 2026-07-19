Yüz nakli ameliyatı ile gündemdeydi: Fenomen Didem Ceran ağlayarak anlattı! "CİMER'e şikayet etmişler"
Survivor yarışmasıyla adını duyuran fenomen Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği estetik operasyonların ardından sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu.
Yüz yapısını baştan aşağı yenilemek için tam 15 saat süren zorlu ameliyat masasına yatan ünlü isim, değişim sürecini gün gün takipçileriyle paylaştı. Ancak bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"ÖLECEK GİDECEK, DERDİ İLGİ ÇEKMEK"
Günün her anını ve yüzünün son halini sansürsüz şekilde yayınlayan Ceran, kısa sürede eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Görüntülerden rahatsız olan bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü fenomeni sert sözlerle eleştirdi.
Bir takipçisinin "Ölecek gidecek haberi yok, hâlâ derdi şurada üç beş ilgi çekmek" yorumu ise bardağı taşıran son damla oldu.
Gelen acımasız yoruma cevap vermekte gecikmeyen Ceran, "Şu yüzdeki dikişleri, morlukları ve çekilen acıyı göremeyecek kadar körleşmiş kalplere sabır diliyorum. Bu bir ‘ilgi’ çabası değil; dilini bilmediğim bir ülkede, tek başıma hayatta kalma ve hakkımı arama mücadelesidir. Klavye arkasından vicdan soluyanlar, dilerim hiçbir zaman bu kadar yalnız ve bu kadar ağır bir süreçle sınanmazsınız" diyerek isyan etti.
Daha önce Türkiye’de de operasyon geçirdiğini belirten Ceran, "Ülkemdeki operasyon çok daha basitti ama ona rağmen beşinci güne kadar büyük ağrılar çekmiştim. Kore'deki süreç ise kelimenin tam anlamıyla bambaşkaydı" diyerek yaşadığı acının boyutunu gözler önüne serdi.
"SANKİ KATİLMİŞİM GİBİ DAVRANILIYOR"
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen iyileşme sürecini paylaşmaya devam eden ünlü fenomen, kendisine yönelik tepkilerin CİMER şikayetlerine kadar uzandığını öğrenince adeta yıkıldı. Hakkında imza toplandığını duyan Didem Ceran, bu kez kamera karşısına ağlayarak çıktı ve şu ifadelerle içini döktü:
"Beni merak eden, güzel yorumlar ve dualar gönderen tüm kız kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sanırım bu süreçte çok hassaslaştım. Artık hiçbir şey paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü sanki halkı dolandırmışım, herkese kötülük yapmışım ya da katilmişim gibi davranılıyor. O kadar çok mesaj geldi ki... İnsanlar imza toplayıp beni CİMER’e şikâyet ediyormuş, bu görüntülerle sürekli karşılaşmak istemiyorlarmış. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Ben sadece oralarda çok yalnız kaldığım için sizlerin desteğiyle oyalanıyordum, o kadar"