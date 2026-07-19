Muğla Marmaris'te eski eşinin yaşadığı evi basan bir şahıs, benzin dolu şişeyi ateşe vererek içeri fırlattı. Alevlerin arasında kalan anne ve iki kızı banyoya sığınarak ölümden kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay dün gece Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, eski eşinin yaşadığı eve gelerek benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı.

Kısa sürede alevlere teslim olan evde bulunan kadın ile iki kızı, canlarını kurtarmak için banyoya sığınarak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Banyoya sığınıp ölümü beklediler! Marmariste eski eş dehşeti

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından eski koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Banyoya sığınıp ölümü beklediler! Marmariste eski eş dehşeti

MAĞDUR AİLEYE DESTEK VERİLECEK

Öte yandan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camiavlu Mahallesi Muhtarı ve çevredeki hayırsever vatandaşlar evin temizlik işlerini gerçekleştirdi.

Banyoya sığınıp ölümü beklediler! Marmariste eski eş dehşeti

Mağdur anne ve kızlarına ise kaymakamlık ve STK'ların destek vereceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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