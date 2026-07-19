Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi için ezeli rakip Beşiktaş iddiası gündeme oturdu. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'nun siyah-beyazlı kulübe teklif götürdüğü öne sürülürken, gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi.

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği başarılı dönemin ardından takımdan ayrılan Arjantinli golcünün, menajeri Elio Pino aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın unutulmaz isimleri arasına giren Mauro Icardi'nin geleceği, sözleşme sürecindeki belirsizliğin ardından netlik kazanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli futbolcuyla yola devam etmeme kararı alırken yıldız oyuncuya resmi olarak veda etmişti.

Mauro Icardi

TÜRKİYE SEÇENEĞİ MASADA

Haberde yer alan bilgilere göre Mauro Icardi, Arjantin ve İtalya'dan beklediği maaş seviyesinde teklifler alamadığı için Türkiye seçeneğini gündeminde tutuyor.

Bu doğrultuda Elio Pino'nun, Beşiktaş yönetimiyle yeniden temas kurmak için yeni bir görüşme talep edebileceği de öne sürüldü.

Mauro Icardi

GALATASARAY'IN EN GOLCÜ YABANCI OYUNCUSU OLMUŞTU

Mauro Icardi, 2022 yaz transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Galatasaray'a daha sonra bonservisiyle transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayla kısa sürede kulüp tarihinin en etkili yabancı golcülerinden biri haline geldi.

Galatasaray kariyerinde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Arjantinli yıldız, çıktığı toplam 96 resmi maçta 65 gol ve 22 asist üreterek 87 gole doğrudan katkı sağladı.

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