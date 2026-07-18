Futbol dünyasına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan Tahir Kum, ağustos ayında büyük bir sürecin başlayacağını öne sürdü. Kum, "Bugün 20 kişi konuşuluyor ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayında Türkiye'de fırtına kopacak" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu derinden sarsan bahis ve şike iddialarına bir yenisi eklendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan 19 kulüp yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Yaşanan son gelişmeler üzerine açıklamalar yapan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanan Kum, Haluk Levent hakkındaki soruşturmanın futbol camiasına da uzanabileceğini öne sürerken, önümüzdeki haftalarda Türk futbolunu sarsacak gelişmeler yaşanacağını iddia etti.

"HALUK LEVENT'İN KUPONLARI BANA MANİDAR GELDİ"

Haluk Levent'in bahis oynadığı iddia edilen kuponlara değinen Kum, sanatçının yaptığı yüksek tutarlı bahislerin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Kum, şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent'in bahis konularına bakıyordum. Maçlara bu kadar yüksek miktarda para yatıran, kupon yapan bir kişinin mutlaka bir futbol geçmişi olması gerekir diye düşünüyorum. Veya bir futbol aklı olması gerekir diye düşünüyorum."

Sanatçının futbol dünyasından isimlerle fikir alışverişi yapmış olabileceğini öne süren Kum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acaba futbol ailesinden bu konuda fikir aldığı, fikir jimnastiği yaptığı kişiler var mıdır diye düşünüyorum. Futbol ailesinden olmayan bir kişinin 300 bin, 400 bin, 500 bin liralık kuponlar yapması bana biraz manidar geldi."

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini savunan Kum, "AHBAP Derneği'yle ilgili bu incelemenin futbol ailesine de sıçrama ihtimali olabileceğini öngörüyorum" dedi.

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"BU İŞ BAHİS DEĞİL, ŞİKE DALGASI"

Programda futbol dünyasına ilişkin yürütülen soruşturmalara da değinen Kum, bazı kulüp yöneticileri hakkında tespitler yapıldığını öne sürdü.

"Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk" diyen Kum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak sizin isimlerini okuduğunuz konu bir bahis operasyonu değildir. Bu işin adı bahis değil, şike dalgasıdır."

Kum, Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal bahis ile şike arasında hukuki fark bulunduğunu belirterek, kendi müsabakalarıyla ilgili sonuç odaklı bahis oynanmasının suç oluşturabileceğini savundu.

"AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'DE FIRTINA KOPACAK"

Soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını ileri süren Kum, "Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan başkan ve yöneticilere ilişkin bilgileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilettiğini öne süren Kum, elde edilen verilerin TFF'ye ulaştığını iddia etti ve şu ifadeyi kullandı:

"Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz."

"FEDERASYON YETKİLİLERİ DE LİSTEDE OLABİLİR"

Kum, sözlerinin sonunda iddialarını daha da ileri taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunun içerisinde federasyon yetkilileri de var. Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim... Eğer bunlar varsa bunlar da kamuoyuyla paylaşılacak."

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