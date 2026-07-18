G.Saray ve Beşiktaşlı yöneticilerin de yer aldığı 19 ismin kendi takımlarının aleyhine bahis oynaması, “müsabaka sonuçlarını etkilemeye çalıştığı” gerekçesiyle “şike” davasına dönüşebilir.

Türk futbolu, dün sarsıcı bir güne uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 19 yönetici hakkında gözaltı kararı alındı. 2 şahsın yurt dışında olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 17 kişi pazartesi günü adliyeye sevk edilecek.

Tolga Kırgız

2020-2026 yıllarını kapsayan MASAK analizleri doğrultusunda; 19 kulüp yöneticisinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri (alt/üst vb.) ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında kuponlar oynadığı tespit edildi.

Ahmet Akçelik

BİNİ AŞAN KUPONLAR

Sürecin basit bir bahis ihlalinin ötesinde, “organize şike ve müsabaka sonucunu etkileme” şüphesi taşıdığı şeklinde yorumlanıyor. Bazı eski ve aktif yöneticilerin, temsil ettikleri kulüplerin kaybetmesi yönünde bin adede yaklaşan veya aşan oranlarda kupon oynadıkları ortaya çıktı. Bu durum; yöneticilerin, müsabaka sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. 6222 Sayılı Kanun kapsamında “Şike ve Teşvik Primi” suç unsurlarının oluşup oluşmadığı, yapılacak yargılama sonucunda netlik kazanacak.

İŞTE KENDİ TAKIMLARI ALEYHİNE BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER

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MUHTEMEL YAPTIRIMLAR: KÜME DÜŞME CEZASI ÇIKABİLİR

n Aralarında Süper Lig devlerinin de bulunduğu 13 kulüple ilişkili isimlerin adının geçtiği bu soruşturma, TFF ve UEFA nezdinde de yakından takip edilecek. Yargılama sonucunda iddiaların kesinleşmesi ve fiillerin kulüplerle ilişkilendirilmesi durumunda, öncelikle TFF’nin Futbol Disiplin Talimatı 56. Madde “Müsabaka Sonucunu Etkileme” devreye girecek.

Kerem Gürel

O maddenin içeriği ise şöyle:

4 Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkileme (şike) veya buna teşebbüs etme eylemi kanıtlandığında, ilgili kulübe bir alt lige düşürme cezası verilir. Duruma göre buna puan silme cezası da eşlik edebilir. Bu eyleme karışan futbolcu, yönetici, teknik adam veya kulüp görevlilerine sürekli hak mahrumiyeti (ömür boyu men) cezası uygulanır.

Özellikle bahis soruşturmaları veya adli makamlara yansıyan (savcılık takibindeki) dosyalarda, TFF Disiplin Kurulları bazen kendi sürecini işletmek için adli yargılamanın netleşmesini ya da delillerin olgunlaşmasını bekliyor. Ancak madde metni net: Tespit edildiği an kulüpler için dönüşü olmayan küme düşürme yaptırımı masaya gelir.

Maruf Güneş

500’E YAKIN DENMİŞTİ! DEVAMI GELECEK Mİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, geçtiğimiz günlerde futboldaki yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmalara Dünya Kupası sonrasında hız kesmeden devam edileceğini açıklamıştı. Ve o soruşturmada düğmeye yeniden dün basıldı. Sağlam, liglerde 500’e yakın kulüp yöneticisinin olduğunu tespit ettiklerini söylemişti. Dün sadece 19 için gözaltı kararı verildi. Ayrıca bahis soruşturmasının basketbola da sıçrayacağı ifade edildi.

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