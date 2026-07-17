Meksika'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Pasifik beşik gibi sallandı
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydetti.
- Bu depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
- Ardından, Meksika'nın Puerto Madero bölgesinin 93 kilometre güneybatısında 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.
- İkinci depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM
eksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero bölgesinin 93 kilometre güneybatısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.