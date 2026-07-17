İBB kreşlerine yüzde 60 zam! Aylık ücret 8 bin liraya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerde ücret tarifesi değişti. İBB Meclisi'nin kararıyla aylık 5 bin lira olan kreş ücreti, yüzde 60 zamla 8 bin liraya çıkarıldı. Yeni tarife 1 Eylül'den itibaren uygulanacak.
- İBB Meclisi'nden alınan kararla, "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" olarak bilinen belediye kreşlerinin aylık ücreti 5 bin liradan 8 bin liraya yükseltildi.
- Bu zam teklifi, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında yapılan temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda görüşülerek kabul edildi.
- Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Yeni eğitim dönemi öncesinde belediye kreşlerine giden çocukların ailelerini yakından ilgilendiren bir karar alındı. İBB Meclisi'nden kreşlere zam kararı çıktı.
İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
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Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesi görüşüldü.
YÜZDE 60 ZAM
Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi.
Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.
Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.