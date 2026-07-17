İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerde ücret tarifesi değişti. İBB Meclisi'nin kararıyla aylık 5 bin lira olan kreş ücreti, yüzde 60 zamla 8 bin liraya çıkarıldı. Yeni tarife 1 Eylül'den itibaren uygulanacak.

Yeni eğitim dönemi öncesinde belediye kreşlerine giden çocukların ailelerini yakından ilgilendiren bir karar alındı. İBB Meclisi'nden kreşlere zam kararı çıktı.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesi görüşüldü.

İBB kreşlerine yüzde 60 zam! Aylık ücret 8 bin liraya çıktı

YÜZDE 60 ZAM

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi.

İBB kreşlerine yüzde 60 zam! Aylık ücret 8 bin liraya çıktı

Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.

Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası