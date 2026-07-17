AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili yeni iddialar kamuoyunda tartışılırken, gözler bu kez gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur'a çevrildi. Hasan Atilla Uğur'un terörle mücadelede üstlendiği görevler ile Ergenekon davasındaki yargı süreci yeniden gündeme geldi.

AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

AHBAB Derneği'nin Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen deprem sonrası yardım toplandığı sırada Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurtdışından yüklü miktarda Amerikan Doları transfer edilmesinin MASAK incelemesine takıldığı ortaya çıktı.

GÖZLER BABASINA ÇEVRİLDİ

Haluk Levent'in yolsuzluk suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı buldu. Oğuzhan Uğur'un, Hatay depreminde yapmış olduğu "baraj patladığı" yönündeki paylaşımı kurtarma çalışmalarını saatlerce engellemişti.

Bir dönem Türkiyenin konuştuğu isimdi! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğurun babası Hasan Atilla Uğur yeniden gündemde

ÖCALAN'I TESLİM ALANLARIN ARASINDAYDI

Oğuzhan Uğur, AHBAB soruşturmasının 3. dalga operasyonunda 9 kişi ile birlikte gözaltına alınırken, Uğur'un babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve icraatları yeniden gündeme geldi. Özellikle 1990'lı yıllarda terörle mücadele de aktif rol oynayan Albay Hasan Atilla Uğur 1999 yılında CIA tarafından yakalandıktan sonra Kenya'da Türkiye'ye teslim edilen PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı teslim alan askerler arasındaydı.

Bir dönem Türkiyenin konuştuğu isimdi! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğurun babası Hasan Atilla Uğur yeniden gündemde

Kenya'da Türk yetkililere teslim edilecek olan Abdullah Öcalan'ı işadamı Cavit Çağlar'a ait özel uçakla giden ekipte bulunan Hasan Atilla Uğur ayrıca Öcalan'ın sorgusuna da katılmıştı.

Bir dönem Türkiyenin konuştuğu isimdi! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğurun babası Hasan Atilla Uğur yeniden gündemde

ADI FETÖ DOSYASINA DA GİRDİ

Ergenekon Terör Örgütü'ne yönelik 2007 ve devam eden yıllarda gerçekleştirilen soruşturmalarda Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur'in ismi de soruşturma dosyasına girdi.

Ümraniye'de 2007 yılında ele geçirilen el bombalarıyla Ergenekon davası süreci başladı. Bir yıl sonra takvimlerin 2008'i gösterdiği dönem Hasan Atilla Uğur'un adı da Ergenekon soruşturmasında gündeme geldi.

Bir dönem Türkiyenin konuştuğu isimdi! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğurun babası Hasan Atilla Uğur yeniden gündemde

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Gözaltına alınan Uğur, savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 Ağustos 2013 tarihinde mahkeme kararı açıklandı. "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan 20, "kişisel verileri ele geçirme" suçundan 7, "ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten" 2 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kalan Uğur, 2014 tarihinde tahliye olmuştu.

Bir dönem Türkiyenin konuştuğu isimdi! Gözaltına alınan Oğuzhan Uğurun babası Hasan Atilla Uğur yeniden gündemde

FETÖ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ilk sorgulamasını yapan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarıyla da bir kez daha gündeme gelmişti. FETÖ ve PKK'nın işbirliği halinde hareket ettiklerini söyleyen Uğur, iki terör örgütünün aynı finansal kaynaklardan beslendiğini söylemişti. Bu çarpıcı açıklamalar hafızalar da yer almıştı.

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