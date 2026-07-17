Yaklaşık iki yıldır devam eden Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni adımlar atıldı. Van Gölü'nde 18 günlük süreçte seyreden tüm teknelerin GPS ve kamera kayıtları incelenecek, DNA örnekleri alınacak. Meta'dan sosyal medya verileri istenirken baba Nizamettin Kabaiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla 'diatom' testi başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Yaklaşık iki yıldır devam eden dosyada, yeni avukatın talepleri doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletilirken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda yeni inceleme başlattı.

27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, dosyayı devralan avukat Abdurrahman Karabulut'un yaptığı başvurular üzerine yeni adımlar atıldı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni perde! Diatom testi talep edildi, göldeki tekneler mercek altında

VAN GÖLÜ'NDEKİ TÜM TEKNELER MERCEK ALTINDA

CNN Türk'ün haberine göre, savcılık Rojin Kabaiş'in kaybolduğu tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar geçen 18 günlük süreçte Van Gölü'nde seyreden tekne, yat ve küçük gemilerin tamamını incelemeye aldı. Bu kapsamda deniz araçlarının GPS kayıtları ve varsa kamera görüntüleri detaylı şekilde analiz edilecek.

Bununla birlikte tekne sahipleri ve personelden DNA örnekleri alınması, ayrıca HTS baz istasyonu kayıtlarının geriye dönük incelenmesi için de çalışma başlatıldı.

META'YA RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Soruşturmanın dijital ayağında da önemli bir adım atıldı. Savcılık tarafından Türkiye Meta temsilciliğine resmi yazı gönderilerek, Rojin Kabaiş'in kaybolduğu bölgede olay tarihindeki sosyal medya ve dijital hareketliliğe ilişkin verilerin incelenmesi talep edildi.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni perde! Diatom testi talep edildi, göldeki tekneler mercek altında

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Bardakçı Köyü ile Çarpanak Adası çevresinde yeniden çalışma başlattı. Bu bölgelerden elde edilecek biyolojik materyaller üzerinde DNA incelemesi yapılacak ve sonuçlar dosyada bulunan mevcut örneklerle karşılaştırılacak.

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CİNAYET BÜRO EKİPLERİ YENİDEN SAHADA

Yeni talepler doğrultusunda Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de yeniden olay yerine gitti. Ekipler, Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin bulunduğu alanın yanı sıra baba Nizamettin Kabaiş'in işaret ettiği şüpheli bölgelerde de ayrıntılı inceleme gerçekleştirdi. Elde edilen yeni bulguların mevcut delillerle karşılaştırılması bekleniyor.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni perde! Diatom testi talep edildi, göldeki tekneler mercek altında

DİATOM TESTİ TALEBİ

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ise yeni avukatlarıyla birlikte Van'da savcılıkla görüştüklerini belirterek, dosyada daha önce yapılmadığını söylediği birçok işlemin şimdi hayata geçirildiğini ifade etti.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni perde! Diatom testi talep edildi, göldeki tekneler mercek altında

Baba Kabaiş, avukatlarının diatom testi talebinde bulunduğunu, güvenlik kamerası kayıtları, beyaz araç iddiası ve oda arkadaşının ifadesi gibi başlıklar üzerinde yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın da soruşturmayı yakından takip ettiğini dile getiren Kabaiş, dosya kapsamında telefon sinyallerinin incelenmesine yönelik teknik cihaz desteği sağlandığını belirterek, "O gece bölgede hangi telefon sinyal verdiyse sahiplerinin ifadeleri alınacak. Telefon kayıtları incelenirse bu olayın aydınlatılacağına inanıyorum" dedi.

Fethi kabir işleminin aile açısından son derece zor olduğunu ifade eden Kabaiş, buna rağmen gerçeğin ortaya çıkması için mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, kendisine yönelik tehdit mesajları aldığını ancak davanın peşini bırakmayacağını söyledi. Baba Kabaiş, dosyada tespit edilen iki erkek DNA'sının olayın intihar değil cinayet olabileceğine ilişkin şüpheleri güçlendirdiğini savundu.

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