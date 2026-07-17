AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil hakkında, tutuklu bulunduğu Şile Belediyesi soruşturmasının da detayları ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesi öncesi belediye yetkililerinin Acil ile buluştuğu belgelendi. İhaleyi kâğıt üstünde Sur Müzik kazansa da rüşvet karşılığı organizasyonu asıl yürütenin Berkant Acil’in firması Koşan Adam olduğu ve milyonlarca liranın Acil’in şahsi hesaplarına aktarıldığı saptandı.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil hakkında yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesi öncesinde belediye yetkililerinin Berkant Acil ve Arif Sevik ile gizlice buluştuğu tespit edildi.

PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN RÜŞVET ÇARKI

Doğrudan temin yöntemiyle düzenlenen ihale, rüşvet karşılığında kâğıt üzerinde Mehmet Sait Köse’ye ait Sur Müzik şirketine verildi. Ancak yapılan incelemelerde Sur Müzik'in yalnızca bir "vitrin" (paravan) şirket olduğu, festival organizasyonunu gerçekte Berkant Acil’in sahibi olduğu Koşan Adam firmasının gerçekleştirdiği belirlendi. Benzer yöntemle belediyeden çok sayıda ihale alındığı, festivallere katılan sanatçılara ihale bedelinin çok altında ödemeler yapıldığı saptandı.

Berkant Acil

MİLYONLARCA LİRA ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDI

MASAK verileri ve mali bilirkişi raporlarına göre, belediyelerden paravan şirkete yatırılan hak edişler ardışık işlemlerle şüpheliler arasında gezdirildi. Toplanan paraların çok büyük bir kısmının Berkant Acil ve Mehmet Sait Köse'nin şahsi banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK HESAP HAREKETİ

Vergi Denetim Kurulu raporunda, Berkant Acil'in şahsi ve şirket hesaplarında (Koşan Adam Müzik Yapım ve Koşan Trade) 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yüz milyonlarca liralık yoğun para trafiği olduğu ortaya çıktı. Raporda, Acil’in şahsi hesaplarına ortaklık ilişkisi bulunmayan kaynaklardan da yüksek miktarda şüpheli para girişleri olduğu ve bu paraların kaynaklarının araştırılması gerektiği vurgulandı.

Berkant Acil hakkında hem Şile Belediyesi hem de Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

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