Darphane verilerine göre, 2026'nın ilk altı ayında 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Piyasaya en fazla 1 lira sürülürken, 1 kuruş ve 5 kuruş ise bu yıl hiç basılmadı.

2026'nın ilk altı ayında piyasaya sürülen madeni para miktarı 169 milyon 960 bine ulaştı. Ocak-haziran döneminde dolaşıma giren madeni para sayısıyla birlikte piyasadaki madeni para miktarı da arttı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de bu yıl tedavüle sunulan madeni para sayısında artış yaşandı.

5 KURUŞ VE 1 KURUŞ HİÇ BASILMADI

Bu yıl ise listede iki madeni para hiç basılmadı. Söz konusu madeni paralar 5 kuruş ve 1 kuruş oldu. Bu paraların basılmaması nedeniyle vatandaşların cebine hiç girmedi. Türkiye'de bu yılın ilk altı ayında vatandaşların cebine toplam 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girerken, piyasaya en fazla sürülen madeni para 90 milyon 439 bin adetle 1 lira oldu. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti.

6 ayda yaklaşık 170 milyon madeni para basıldı! Peki en çok hangi para üretildi?

Geçen yıl toplam değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lirayı bulan madeni para tedavüle sunuldu. Bu kapsamda 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası