Belediye meclisinde utandıran anlar! CHP'li belediye başkanı AK Partili üyenin üzerine yürüdü
Mersin'de Toroslar Belediyesinin temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda olay çıktı. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, oturumu sonlandırmasının ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdü. DEM Partili üyeler ise görüntü alanlara saldırdı.
- AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan, belediyenin doğrudan temin ihaleleri, uygulamaları ve işten çıkarma iddiaları hakkında eleştirilerde bulundu.
- Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, tartışma sırasında Özkan'ın mikrofonunu kapatıp bağırdı ve meclisi sonlandırdığını bildirdi.
- Oturum sonunda Başkan Yıldız'ın Özkan'ın üzerine yürüdüğü, araya girenlerin müdahalesiyle ayrıldıkları görüntülerle ortaya çıktı.
- Toplantıyı yayınlayan yerel kameranın objektifini bir kadın belediye personelinin eliyle kapatarak yayını sonlandırdığı görüldü.
- Gazeteci meclis üyesi Vahap Şehitoğlu'nun görüntü almak isterken DEM Partili bazı meclis üyelerince engellenmeye çalışılıp darbedildiği arbede yaşandığı kamera kayıtlarına yansıdı.
- Olayın ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Mersin'de Toroslar Belediyesinin 1 Temmuz'da gerçekleştirilen meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın belediyenin doğrudan temin ihaleleri, belediye uygulamaları ve işten çıkarma iddialarına ilişkin eleştirilerde bulunması üzerine Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile arasında sözlü tartışma yaşandı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Özkan'ın mikrofonunu kapatıp, "Sen kimsin otur, terbiyesiz adam sus" şeklinde bağırdıktan sonra meclisi sonlandırdığını söyledi. Meclis Toplantısı'nda yaşanan gerginliğe ilişkin ise görüntüler ortaya çıktı.
AK PARTİLİ ÜYENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Ortaya çıkan görüntülerde, oturumun sona ermesinin ardından Başkan Yıldız'ın kürsüden inerek yerinde oturan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü, araya girenlerin müdahalesiyle tarafların ayrıldığı görüldü. Olay sırasında salonda kısa süreli arbede yaşanırken, bir kadın belediye personelinin toplantıyı yayınlayan yerel kameranın objektifini eliyle kapatarak yayını sonlandırması dikkat çekti.
DEM ÜYELERİ DE GÖRÜNTÜ ALANLARA SALDIRDI
Kamera kayıtlarında ayrıca yaşananları cep telefonu ile görüntülemek isteyen gazeteci meclis üyesi Vahap Şehitoğlu'nun DEM Partili bazı meclis üyelerince engellenmeye çalışılıp darbedildiği ve arbede yaşandığı görüldü.
Öte yandan, olayın ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.