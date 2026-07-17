AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, derneğin ilk kurucularından ve eski yönetim kurulu üyelerinden iş adamı Emrah Gödeliner’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden ve suç işlemediğini belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyen Gödeliner, dosyadaki yüz milyonlarca liralık devasa para trafiğine ilişkin tüm sorumluluğu Haluk Levent’e yükledi.

AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan kurucu üye Emrah Gödeliner’in savcılık ifadesi, yüz milyonlarca liralık bir para trafiğini ortaya çıkardı. Etkin pişmanlıktan yararlanmayı reddeden iş adamı, hesaplarındaki devasa hareketliliğin tek sorumlusunun Haluk Levent olduğunu öne sürdü. Banka hesaplarının kendisinden habersiz şekilde Levent adına kullanıldığını iddia eden Gödeliner, borç transferlerinden coin yatırımlarına kadar uzanan mali profiliyle ilgili hiçbir suçlamayı kabul etmedi.

Emrah Gödeliner

"MALİ PROFİLİMİN SEBEBİ HALUK LEVENT'TİR"

Derneğin banka hesaplarında hiçbir zaman yetkisinin bulunmadığını ve bu hesapları kendisinin kullanmadığını öne süren Gödeliner, kendi hesaplarındaki dikkat çekici hareketliliği şu sözlerle açıkladı:

"Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi, hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır. Bu paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır. Paraların kaynağını ve nerelerde kullanıldığını bilmemekteyim."

630 MİLYON LİRALIK DEVASA PARA TRAFİĞİ

Gödeliner'in ifadesinde, dosyada adı geçen farklı isimlerle yapılan ve toplamda 630 milyon lirayı bulan transferlerin detayları da yer aldı:

Zafer Yay ile yapılan yaklaşık 375 milyon liralık ve Ece Güner ile yapılan 47 milyon liralık para geçişlerinin tamamen Haluk Levent ile olan borç-alacak ilişkisinden kaynaklandığını iddia etti.

Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya ile olan transferlerin bir kısmının şirket maaş ödemeleri olduğunu belirten Gödeliner, kalan kısımla ilgili şu iddiada bulundu: "Haluk Levent bir coin firmasının reklamında oynamıştı. Coin düşüp vatandaş zarar edince kendisini sorumlu tuttu. Paraları kurtarıp ödemek için Binance uygulamasına attım, coin işlemleri yaptım ancak başarılı olamadım."

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"MÜFETTİŞLER GELİNCE 'YANLIŞLIKLA YAZILDI' DEDİLER"

Dekontlarda yer alan "AHBAP Derneği'ne borç" veya "emanet" açıklamalarının sorulması üzerine Gödeliner, 2025 yılında derneği denetlemeye gelen müfettişler döneminde yaşananları aktardı. Parayı gönderen şahısların denetçilere, "Biz bu paraları derneğe değil, Haluk Levent’e şahsen borç verdik" dediklerini ve açıklamaların yanlışlıkla yazıldığını beyan ettiklerini ileri sürdü.

DEKONTTA DEĞİŞİKLİK TALEBİ VE MENFAAT İDDİASI

İfadede ayrıca Ali Barış Kaya isimli şahsın, kendisinden 17 bin dolarlık bir dekont ekran görüntüsünü 117 bin dolar olarak değiştirmesini istediği, kendisinin ise bu programın bilgisayarında olmadığını söyleyerek reddettiği belirtildi.

AHBAP Derneği’nin adını kullanarak hiçbir maddi veya manevi menfaat elde etmediğini savunan Gödeliner, hesap hareketlerinin tamamen Haluk Levent ile ilgili olduğunu belirterek, iddiasını kanıtlayacak dijital materyalleri mahkemeye sunacağını ifade etti.

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